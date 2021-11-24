https://ria.ru/20211124/moroz-1760571465.html

Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза

Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза - РИА Новости, 24.11.2021

Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза

Российские железные дороги презентовали поезд Деда Мороза, который отправится в путь пятого декабря и повезет праздник в десятки городов. Новогодний состав — в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:55

2021-11-24T18:55

2021-11-24T19:01

фото

москва

дед мороз

казанский вокзал

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Российские железные дороги презентовали поезд Деда Мороза, который отправится в путь пятого декабря и повезет праздник в десятки городов. Новогодний состав — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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