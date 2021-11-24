Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза
Презентация проекта "Поезд Деда Мороза" состоялась на Казанском вокзале в Москве.
Презентация проекта "Поезд Деда Мороза" состоялась на Казанском вокзале в Москве.
Праздничный состав оказался настоящей передвижной резиденцией зимнего волшебника.
Праздничный состав оказался настоящей передвижной резиденцией зимнего волшебника.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на презентации новогоднего поезда.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на презентации новогоднего поезда.
В поезде есть все, в том числе салон-приемная с почтовым ящиком для желаний.
В поезде есть все, в том числе салон-приемная с почтовым ящиком для желаний.
Купе Деда Мороза.
Кроме привычного ресторана в состав включили лавку с новогодними товарами и вагоны для игр и квестов.
Кроме привычного ресторана в состав включили лавку с новогодними товарами и вагоны для игр и квестов.
Во время презентации Дед Мороз осмотрел поезд, на котором ему предстоит путешествовать.
Во время презентации Дед Мороз осмотрел поезд, на котором ему предстоит путешествовать.
Состав отправится в рейс пятого декабря из Великого Устюга и проследует более чем по 30 городам.
Состав отправится в рейс пятого декабря из Великого Устюга и проследует более чем по 30 городам.
Везде, где "Поезд Деда Мороза" сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа.
Везде, где "Поезд Деда Мороза" сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа.
Дед Мороз будет поздравлять детей и исполнять их желания.
Дед Мороз будет поздравлять детей и исполнять их желания.
Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.
Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.
Зрители на перроне во время презентации "Поезда Деда Мороза".
Зрители на перроне во время презентации "Поезда Деда Мороза".