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Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза
Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза - РИА Новости, 24.11.2021
Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза
Российские железные дороги презентовали поезд Деда Мороза, который отправится в путь пятого декабря и повезет праздник в десятки городов. Новогодний состав — в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:55
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москва
дед мороз
казанский вокзал
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Российские железные дороги презентовали поезд Деда Мороза, который отправится в путь пятого декабря и повезет праздник в десятки городов. Новогодний состав — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, дед мороз, казанский вокзал
18:55 24.11.2021 (обновлено: 19:01 24.11.2021)
 

Салон-приемная и вагон для квестов: в Москве показали поезд Деда Мороза

Читать ria.ru в
Российские железные дороги презентовали поезд Деда Мороза, который отправится в путь пятого декабря и повезет праздник в десятки городов. Новогодний состав — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Презентация проекта "Поезд Деда Мороза" состоялась на Казанском вокзале в Москве.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза знакомится с членом поездной бригады во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
1 из 12

Презентация проекта "Поезд Деда Мороза" состоялась на Казанском вокзале в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Праздничный состав оказался настоящей передвижной резиденцией зимнего волшебника.

Поезд Деда Мороза во время презентации на Казанском вокзале в Москве
2 из 12

Праздничный состав оказался настоящей передвижной резиденцией зимнего волшебника.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на презентации новогоднего поезда.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
3 из 12

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на презентации новогоднего поезда.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В поезде есть все, в том числе салон-приемная с почтовым ящиком для желаний.

Почтовый ящик в приемной Деда Мороза в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
4 из 12

В поезде есть все, в том числе салон-приемная с почтовым ящиком для желаний.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Купе Деда Мороза.

Купе Деда Мороза в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
5 из 12

Купе Деда Мороза.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Кроме привычного ресторана в состав включили лавку с новогодними товарами и вагоны для игр и квестов.

Сотрудница вагона-ресторана в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
6 из 12

Кроме привычного ресторана в состав включили лавку с новогодними товарами и вагоны для игр и квестов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Во время презентации Дед Мороз осмотрел поезд, на котором ему предстоит путешествовать.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга пожимает руку машинисту поезда во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
7 из 12

Во время презентации Дед Мороз осмотрел поезд, на котором ему предстоит путешествовать.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Состав отправится в рейс пятого декабря из Великого Устюга и проследует более чем по 30 городам.

Пассажиры на перроне во время презентации Поезда Деда Мороза на Казанском вокзале в Москве
8 из 12

Состав отправится в рейс пятого декабря из Великого Устюга и проследует более чем по 30 городам.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Везде, где "Поезд Деда Мороза" сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа.

Проводница за окном Поезда Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
9 из 12

Везде, где "Поезд Деда Мороза" сделает остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дед Мороз будет поздравлять детей и исполнять их желания.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
10 из 12

Дед Мороз будет поздравлять детей и исполнять их желания.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

Машинист Поезда Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве
11 из 12

Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Зрители на перроне во время презентации "Поезда Деда Мороза".

Зрители на перроне во время презентации Поезда Деда Мороза на Казанском вокзале в Москве
12 из 12

Зрители на перроне во время презентации "Поезда Деда Мороза".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ФотоМоскваДед МорозКазанский вокзал
 
 
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