https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760542757.html
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве - РИА Новости, 24.11.2021
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве
Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:05
2021-11-24T16:05
2021-11-24T16:05
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
александр бастрыкин
сергей жорин
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:149:1080:757_1920x0_80_0_0_f4ee9bd1abb056439c2a1732c7dfe79e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА Новости концертный директор артиста.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что рэпер уехал из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о торговле исполнителя наркотиками.На вопрос, по какой причине Моргенштерн покинул Россию и покинул ли вообще, директор отвечать отказался.Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин высказал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять это как призыв к действию.
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743148683_0:126:1080:936_1920x0_80_0_0_47d5ef45ee502ab1b80e69f8e4d2d27c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, сергей жорин, знаменитости, шоу-бизнес
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве
Директор Моргенштерна прокомментировал возможный перенос концерта в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА Новости концертный директор артиста.
Ранее в СМИ появились
сообщения о том, что рэпер уехал из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о торговле исполнителя наркотиками.
"Если вы видите объявление на сайте, значит, так оно и есть. Если в графике появятся изменения, об этом будет заявлено", – сказал собеседник агентства.
На вопрос, по какой причине Моргенштерн покинул Россию и покинул ли вообще, директор отвечать отказался.
"Я занимаюсь только концертами. На сторонние вопросы отвечать не могу. Ничего не могу сказать", – заявил он.
Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин высказал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять это как призыв к действию.