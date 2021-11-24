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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760542757.html
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве - РИА Новости, 24.11.2021
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве
Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:05
2021-11-24T16:05
шоубиз
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА Новости концертный директор артиста.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что рэпер уехал из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о торговле исполнителя наркотиками.На вопрос, по какой причине Моргенштерн покинул Россию и покинул ли вообще, директор отвечать отказался.Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин высказал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять это как призыв к действию.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, сергей жорин, знаменитости, шоу-бизнес
16:05 24.11.2021
 
Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве

Директор Моргенштерна прокомментировал возможный перенос концерта в Москве

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА Новости концертный директор артиста.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что рэпер уехал из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о торговле исполнителя наркотиками.

"Если вы видите объявление на сайте, значит, так оно и есть. Если в графике появятся изменения, об этом будет заявлено", – сказал собеседник агентства.

На вопрос, по какой причине Моргенштерн покинул Россию и покинул ли вообще, директор отвечать отказался.

"Я занимаюсь только концертами. На сторонние вопросы отвечать не могу. Ничего не могу сказать", – заявил он.

Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин высказал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять это как призыв к действию.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Александр БастрыкинСергей ЖоринЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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