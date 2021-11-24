https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760542757.html

Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве

Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве - РИА Новости, 24.11.2021

Директор Моргенштерна опроверг отмену концерта рэпера в Москве

Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:05

2021-11-24T16:05

2021-11-24T16:05

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Концерт рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy 26 ноября пока стоит в графике, если появятся изменения, об этом будет объявлено дополнительно, сказал РИА Новости концертный директор артиста.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что рэпер уехал из России после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о торговле исполнителя наркотиками.На вопрос, по какой причине Моргенштерн покинул Россию и покинул ли вообще, директор отвечать отказался.Во вторник во время международной референции юрфака МГУ и МГЮА "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". В свою очередь адвокат Моргенштерна Сергей Жорин высказал опасения, что подчиненные главы СК могут воспринять это как призыв к действию.

https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), александр бастрыкин, сергей жорин, знаменитости, шоу-бизнес