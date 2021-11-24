https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html

В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна

В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна

Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, – это прерогатива Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:07

2021-11-24T13:07

2021-11-24T13:07

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, – это прерогатива Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что популярный музыкант Моргенштерн "торгует наркотиками" в соцсетях.Выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", Бастрыкин заявил, в частности, что музыкант Алишер Моргенштерн, в отношении которого составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков."Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Бастрыкина.На уточняющий вопрос журналистов, когда был последний рабочий контакт Путина и Бастрыкина, которые традиционно встречались регулярно, Песков ответил, что глава СК "безусловно, постоянно докладывает главе государства".Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756337619.html

https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html

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общество, москва, дмитрий песков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей жорин, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)