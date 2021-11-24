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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760501495.html
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна - РИА Новости, 24.11.2021
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна
Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, – это прерогатива Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:07
2021-11-24T13:07
шоубиз
общество
москва
дмитрий песков
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сергей жорин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, – это прерогатива Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что популярный музыкант Моргенштерн "торгует наркотиками" в соцсетях.Выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", Бастрыкин заявил, в частности, что музыкант Алишер Моргенштерн, в отношении которого составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков."Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Бастрыкина.На уточняющий вопрос журналистов, когда был последний рабочий контакт Путина и Бастрыкина, которые традиционно встречались регулярно, Песков ответил, что глава СК "безусловно, постоянно докладывает главе государства".Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756337619.html
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756365326.html
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общество, москва, дмитрий песков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сергей жорин, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
13:07 24.11.2021
 
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина про Моргенштерна

Песков о словах Бастрыкина про Моргенштерна: выдвижение обвинений — прерогатива СК

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами, – это прерогатива Следственного комитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что популярный музыкант Моргенштерн "торгует наркотиками" в соцсетях.
Выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", Бастрыкин заявил, в частности, что музыкант Алишер Моргенштерн, в отношении которого составлен протокол о пропаганде наркотиков, по сути дела, торгует запрещенными веществами через соцсети. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин, комментируя высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей наркотиков.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:14
В СПЧ комментарий Моргенштерна о Дне Победы назвали скверным
"Прерогатива выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами и аргументами – это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция следственного комитета. Мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Бастрыкина.
На уточняющий вопрос журналистов, когда был последний рабочий контакт Путина и Бастрыкина, которые традиционно встречались регулярно, Песков ответил, что глава СК "безусловно, постоянно докладывает главе государства".
Минувшим летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family". При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обеих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Штраф был обжалован, однако Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.
Позднее, уже осенью, тот же Зюзинский суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик" - претензии связаны опять же с песнями Моргенштерна, а также Элджея.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 18:13Шоубиз
СК проверит слова Моргенштерна о Дне Победы на возможное нарушение закона
 
ШоубизОбществоМоскваДмитрий ПесковАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ЖоринРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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