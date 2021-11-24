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Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств "Газпрому" для оплаты долга
Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств "Газпрому" для оплаты долга - РИА Новости, 24.11.2021
Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств "Газпрому" для оплаты долга
Постоянное бюро парламента Молдавии внесло включило в повестку заседания депутатов от 25 ноября вопрос выделения средств "Газпрому" для оплаты долга, сообщила... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:54
2021-11-24T18:02
молдавия
газпром
алексей миллер
сергей куприянов
молдовагаз
россия
экономика
кишинев
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Постоянное бюро парламента Молдавии внесло включило в повестку заседания депутатов от 25 ноября вопрос выделения средств "Газпрому" для оплаты долга, сообщила пресс-служба законодательного органа.Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке обсудить поправки в закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для "Газпрома". Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил в среду, что Молдавия обратилась к компании с просьбой об отсрочке оплаты до 26 ноября. "Газпром" согласился на это предложение однако рассчитывает, что в будущем республика будет вовремя оплачивать счета.Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером.Правительство Молдавии на прошлой неделе одобрило проект поправок к закону о государственном бюджете, 18 ноября парламент утвердил его в первом чтении. Согласно местному законодательству, между первым и вторым чтением должно пройти минимум 10 дней, однако кабмин попросил депутатов принять решение в срочном режиме."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов."Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html
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молдавия, газпром, алексей миллер, сергей куприянов, молдовагаз, россия, экономика, кишинев
17:54 24.11.2021 (обновлено: 18:02 24.11.2021)
 
Парламент Молдавии рассмотрит выделение средств "Газпрому" для оплаты долга

Парламент Молдавии 25 ноября рассмотрит выделение средств "Газпрому" для оплаты долга

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Постоянное бюро парламента Молдавии внесло включило в повестку заседания депутатов от 25 ноября вопрос выделения средств "Газпрому" для оплаты долга, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица попросила парламент в срочном порядке обсудить поправки в закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для "Газпрома". Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил в среду, что Молдавия обратилась к компании с просьбой об отсрочке оплаты до 26 ноября. "Газпром" согласился на это предложение однако рассчитывает, что в будущем республика будет вовремя оплачивать счета.
"Парламент рассмотрит в срочном порядке поправки в закону о государственном бюджете на 2021 года на заседании 25 ноября. Депутаты обсудят завтра поправки по просьбе премьера Натальи Гаврилицы, чтобы не допустить прекращения поставок газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Молдавия на данный момент не погасила долг перед "Газпромом" за российский газ в размере 74 миллиона долларов, рассчитывая получить отсрочку. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером.
Правительство Молдавии на прошлой неделе одобрило проект поправок к закону о государственном бюджете, 18 ноября парламент утвердил его в первом чтении. Согласно местному законодательству, между первым и вторым чтением должно пройти минимум 10 дней, однако кабмин попросил депутатов принять решение в срочном режиме.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:13
Вице-премьер Молдавии пообещал не оставить жителей без газа
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 19:58
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"
 
МолдавияГазпромАлексей МиллерСергей КуприяновМолдовагазРоссияЭкономикаКишинев
 
 
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