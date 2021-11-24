https://ria.ru/20211124/moldaviya-1760560988.html

"Газпром" дал Молдавии отсрочку в выплатах за газ

"Газпром" дал Молдавии отсрочку в выплатах за газ - РИА Новости, 24.11.2021

"Газпром" дал Молдавии отсрочку в выплатах за газ

"Газпром" согласился удовлетворить просьбу Молдавии не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня, заявил представитель компании Сергей Куприянов. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:48

2021-11-24T16:48

2021-11-24T19:21

экономика

молдавия

газпром

сергей куприянов

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. "Газпром" согласился удовлетворить просьбу Молдавии не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня, заявил представитель компании Сергей Куприянов."Молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года", — сказал он.По его словам, холдинг принял такое решение в виде исключения, поскольку понимает, какие сложности могут возникнуть у граждан этой страны. Куприянов назвал это проявлением доброй воли."Газпром" твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок", — добавил он.Власти страны в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, поскольку соглашение о поставках газа подходило к концу. С его продлением возникли сложности из-за долгов Кишинева перед "Газпромом". Однако 29 октября новый контракт — на пять лет — удалось заключить при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.В понедельник в "Газпроме" заявили, что через 48 часов прекратят поставки в Молдавию, если не получат приходившийся на 22 ноября платеж. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству и попросил заем для оплаты топлива в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отметил, что власти выделят необходимые средства, но для этого Кишиневу необходимо больше времени — решение должен одобрить парламент.При этом накануне Спыну выразил надежду, что сможет сегодня обсудить ситуацию с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.Как отмечал ранее Куприянов, контракт на поставки заключили практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом: стопроцентной оплатой текущих платежей в срок.

https://ria.ru/20211122/zaym-1760257534.html

https://ria.ru/20211122/moldaviya-1760261598.html

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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов