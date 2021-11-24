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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/mkht-1760530601.html
Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова
Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 24.11.2021
Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова
Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:27
2021-11-24T20:06
культура
константин хабенский
игорь золотовицкий
театры
новости культуры
дарья мороз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра Константин Хабенский.Он добавил, что в театр также вернулся художник Николай Симонов.Собравшихся артистов по видеосвязи поприветствовала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что МХТ имени Чехова с приходом Константина Хабенского на пост художественного руководителя ждет новый этап развития.Сбор труппы посетили артисты разных поколений, например, Ирина Мирошниченко, Станислав Любишн, Галина и Евгений Киндиновы, Ирина Пегова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Марина Зудина и другие. Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.
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константин хабенский, игорь золотовицкий, театры, новости культуры, дарья мороз
18:27 24.11.2021 (обновлено: 20:06 24.11.2021)
 
Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова

Хабенский сообщил, что Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСбор труппы МХТ имени А. П. Чехова
Сбор труппы МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра Константин Хабенский.
"Прежде всего, поздравляю с возращением в труппу театра актеров Андрея Бурковского, Дарью Мороз и Игоря Золотовицкого", — сказал Хабенский со сцены.
Он добавил, что в театр также вернулся художник Николай Симонов.
Собравшихся артистов по видеосвязи поприветствовала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что МХТ имени Чехова с приходом Константина Хабенского на пост художественного руководителя ждет новый этап развития.
"Сейчас очень хотелось бы пожелать театру большого успеха, новых ярких проектов, гастролей, аншлагов. Обещаю, мы будем помогать. Уверена, что с приходом Константина Юрьевича в театре начнется новый этап творческого развития. Сейчас особенно важно сохранить крепкую связь времен и поколений, а также сохранить теплую атмосферу в коллективе", — отметила Ольга Любимова.
Сбор труппы посетили артисты разных поколений, например, Ирина Мирошниченко, Станислав Любишн, Галина и Евгений Киндиновы, Ирина Пегова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Марина Зудина и другие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 7
Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Паулина Андреева
Актриса Паулина Андреева
2 из 7
Актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Пегова
Актриса Ирина Пегова
3 из 7
Актриса Ирина Пегова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ

Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 7

Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
5 из 7
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Актриса Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
6 из 7

Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРектор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
7 из 7
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 7
Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 7
Актриса Паулина Андреева
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 7
Актриса Ирина Пегова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 7

Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
7 из 7
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.
Актриса Дарья Мороз в сцене из спектакля Идеальный муж. Комедия в МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 17:42Культура
Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"
 
КультураКонстантин ХабенскийИгорь ЗолотовицкийТеатрыНовости культурыДарья Мороз
 
 
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