18:27 24.11.2021 (обновлено: 20:06 24.11.2021)
Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова
Хабенский сообщил, что Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра Константин Хабенский.
"Прежде всего, поздравляю с возращением в труппу театра актеров Андрея Бурковского, Дарью Мороз и Игоря Золотовицкого", — сказал Хабенский со сцены.
Он добавил, что в театр также вернулся художник Николай Симонов.
Собравшихся артистов по видеосвязи поприветствовала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что МХТ имени Чехова с приходом Константина Хабенского на пост художественного руководителя ждет новый этап развития.
"Сейчас очень хотелось бы пожелать театру большого успеха, новых ярких проектов, гастролей, аншлагов. Обещаю, мы будем помогать. Уверена, что с приходом Константина Юрьевича в театре начнется новый этап творческого развития. Сейчас особенно важно сохранить крепкую связь времен и поколений, а также сохранить теплую атмосферу в коллективе", — отметила Ольга Любимова.
Сбор труппы посетили артисты разных поколений, например, Ирина Мирошниченко, Станислав Любишн, Галина и Евгений Киндиновы, Ирина Пегова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Марина Зудина и другие.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ
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Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРектор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 7
Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 7
Актеры Евгений и Галина Киндинова во время сбора труппы МХТ
5 из 7
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
6 из 7
Марина Зудина во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
7 из 7
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.