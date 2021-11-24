https://ria.ru/20211124/mkht-1760530601.html

Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова

Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 24.11.2021

Мороз, Золотовицкий и Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова

Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:27

2021-11-24T18:27

2021-11-24T20:06

культура

константин хабенский

игорь золотовицкий

театры

новости культуры

дарья мороз

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актеры Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ имени Чехова, сообщил на сборе труппы в эту среду художественный руководитель театра Константин Хабенский.Он добавил, что в театр также вернулся художник Николай Симонов.Собравшихся артистов по видеосвязи поприветствовала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что МХТ имени Чехова с приходом Константина Хабенского на пост художественного руководителя ждет новый этап развития.Сбор труппы посетили артисты разных поколений, например, Ирина Мирошниченко, Станислав Любишн, Галина и Евгений Киндиновы, Ирина Пегова, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Марина Зудина и другие. Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача.

https://ria.ru/20211101/mkht-1757261717.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин хабенский, игорь золотовицкий, театры, новости культуры, дарья мороз