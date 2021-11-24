https://ria.ru/20211124/mintrud-1760622742.html
В Минтруде выполнят майские указы до конца 2021 года
В Минтруде выполнят майские указы до конца 2021 года - РИА Новости, 24.11.2021
В Минтруде выполнят майские указы до конца 2021 года
Майские указы президента РФ Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:10
2021-11-24T21:10
2021-11-24T21:10
общество
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Майские указы президента РФ Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1".На совещании с членами правительства в среду Путин подчеркнул, что необходимо сделать все для обеспечения достойного уровня зарплаты работников бюджетной сферы в России. Он отметил, что целевые показатели были установлены в майских указах 2012 года.
https://ria.ru/20211124/putin-1760558727.html
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общество, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
В Минтруде выполнят майские указы до конца 2021 года
Глава Минтруда Котяков: майские указы будут выполнены до конца 2021 года