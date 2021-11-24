https://ria.ru/20211124/ministry-1760596709.html

Шольц рассказал, когда назначат новых министров в правительстве Германии

Шольц рассказал, когда назначат новых министров в правительстве Германии - РИА Новости, 24.11.2021

Шольц рассказал, когда назначат новых министров в правительстве Германии

Кандидаты в министры будущего правительства ФРГ будут озвучены после внутрипартийных консультаций, заявил кандидат в канцлеры страны Олаф Шольц на презентации... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:01

2021-11-24T19:01

2021-11-24T19:01

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Кандидаты в министры будущего правительства ФРГ будут озвучены после внутрипартийных консультаций, заявил кандидат в канцлеры страны Олаф Шольц на презентации программы будущего правительства.В среду социал-демократы, "Зеленые" и свободные демократы, которые после выборов в бундестаг 26 сентября вели переговоры о формировании коалиции, представали коалиционное соглашение. С 25 ноября начнутся внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению всех трех партий. Они должны завершиться в течение 10 дней."Социал-демократическая партия хорошо подготовит свое решение, я внесу соответствующие предложения после того, как будет принято решение о поддержке коалиционного соглашения", - заявил Шольц на пресс-конференции, отметив, что то же самое сделают две другие партии коалиции.В соответствии с соглашением, СДПГ получают пост канцлера, главы ведомства канцлера, министерства внутренних дел, труда, обороны, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества. "Зеленые" получают пост вице-канцлера, министерства иностранных дел, экономики и защиты климата (бывшие министерство экономики и энергетики), по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи, по защите окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, по продовольствию и сельскому хозяйству. Свободные демократы получат министерства финансов, юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований.По данным СМИ, главой МИД станет сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, ее соратник Роберт Хабек возглавит министерство экономики и станет вице-канцлером. Лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит министерство финансов.

https://ria.ru/20211124/germaniya-1760574422.html

https://ria.ru/20211124/vizy-1760571818.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц