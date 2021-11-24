https://ria.ru/20211124/ministr-1760514298.html
Министр энергетики США опозорилась перед журналистами
Министр энергетики США шокировала пользователей Сети неосведомленностью - РИА Новости, 24.11.2021
Министр энергетики США опозорилась перед журналистами
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм не смогла ответить на вопрос, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, пишет The New York Post. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:05
2021-11-24T14:05
2021-11-24T14:31
в мире
нефть
сша
джо байден
дженнифер грэнхолм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм не смогла ответить на вопрос, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, пишет The New York Post.Об этом министра спросил один из журналистов во время пресс-конференции по поводу решения президента Джо Байдена высвободить запасы сырья. Она не смогла дать ответа.Пользователи Twitter раскритиковали ее за неосведомленность."Как она вообще получила этот пост?" — задался вопросом Wayne Mackeprang."Все, кого назначил Байден, не имеют должной квалификации", — отметил Whuuuuuuut."Грэнхолм назначили на это место, чтобы ограничивать, а не производить энергию. Она уже успела разрушить экономику Мичигана с помощью "зеленых рабочих мест будущего", — отметил LCPUSA."Она такая же невежественная, как и все остальные сотрудники администрации президента. Интересно, а повара в Белом доме умеют готовить?" — поинтересовалась Carol."Власти принимают своих граждан за полных идиотов", — заключил Livinthelife.Как сообщило издание со ссылкой на Управление энергетической информации США, в сентябре американцы использовали около 20,7 миллиона баррелей нефти в день, а это значит, что сырья хватит на двое с половиной суток. Накануне Байден объявил о решении распечатать 50 миллионов баррелей нефти из резерва. На этот шаг он пошел, чтобы снизить цены. Своими запасами воспользуются и некоторые другие страны: Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.
https://ria.ru/20211123/neft-1760443778.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, нефть, сша, джо байден, дженнифер грэнхолм
14:05 24.11.2021 (обновлено: 14:31 24.11.2021)
Министр энергетики США шокировала пользователей Сети неосведомленностью
Неосведомленность министра энергетики США по вопросам нефти вызвала шквал критики в Сети
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм
не смогла ответить на вопрос, сколько баррелей нефти страна потребляет ежедневно, пишет The New York Post
.
Об этом министра спросил один из журналистов во время пресс-конференции по поводу решения президента Джо Байдена
высвободить запасы сырья. Она не смогла дать ответа.
Пользователи Twitter
раскритиковали ее за неосведомленность.
"Как она вообще получила этот пост?" — задался вопросом Wayne Mackeprang.
"Все, кого назначил Байден, не имеют должной квалификации", — отметил Whuuuuuuut.
"Грэнхолм назначили на это место, чтобы ограничивать, а не производить энергию. Она уже успела разрушить экономику Мичигана с помощью "зеленых рабочих мест будущего", — отметил LCPUSA.
"Она такая же невежественная, как и все остальные сотрудники администрации президента. Интересно, а повара в Белом доме умеют готовить?" — поинтересовалась Carol.
"Власти принимают своих граждан за полных идиотов", — заключил Livinthelife.
Как сообщило издание со ссылкой на Управление энергетической информации США, в сентябре американцы использовали около 20,7 миллиона баррелей нефти в день, а это значит, что сырья хватит на двое с половиной суток.
Накануне Байден объявил о решении распечатать 50 миллионов баррелей нефти из резерва. На этот шаг он пошел, чтобы снизить цены. Своими запасами воспользуются и некоторые другие страны: Китай, Индия, Япония, Южная Корея
и Великобритания
.