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СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции - РИА Новости, 24.11.2021
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции
По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:37
2021-11-24T19:37
в мире
франция
великобритания
ла-манш
мигранты
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.Как отмечает телеканал, лодка, на которой мигранты хотели добраться до Великобритании, перевернулась в среду.Глава МВД Жеральд Дарманен отправился на место происшествия.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
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в мире, франция, великобритания, ла-манш, мигранты, жеральд дарманен
19:37 24.11.2021
 
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции

BFM TV: не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Франции

© Flickr / vincent desjardinsВид на пролив Ла-Манш
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Flickr / vincent desjardins
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.
Как отмечает телеканал, лодка, на которой мигранты хотели добраться до Великобритании, перевернулась в среду.
Глава МВД Жеральд Дарманен отправился на место происшествия.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 12:21
Во Франции поезд сбил группу мигрантов
 
В миреФранцияВеликобританияЛа-МаншМигрантыЖеральд Дарманен
 
 
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