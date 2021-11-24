https://ria.ru/20211124/migranty-1760602763.html
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции - РИА Новости, 24.11.2021
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции
По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:37
2021-11-24T19:37
2021-11-24T19:37
в мире
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великобритания
ла-манш
мигранты
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.Как отмечает телеканал, лодка, на которой мигранты хотели добраться до Великобритании, перевернулась в среду.Глава МВД Жеральд Дарманен отправился на место происшествия.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html
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в мире, франция, великобритания, ла-манш, мигранты, жеральд дарманен
СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции
BFM TV: не менее 27 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Франции