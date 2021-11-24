https://ria.ru/20211124/migranty-1760602763.html

СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции

СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции - РИА Новости, 24.11.2021

СМИ сообщили о гибели 27 мигрантов при крушении лодки у берегов Франции

По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:37

2021-11-24T19:37

2021-11-24T19:37

в мире

франция

великобритания

ла-манш

мигранты

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 27 мигрантов погибли при крушении лодки в водах пролива Па-де-Кале у берегов Франции, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в полиции.Как отмечает телеканал, лодка, на которой мигранты хотели добраться до Великобритании, перевернулась в среду.Глава МВД Жеральд Дарманен отправился на место происшествия.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html

франция

великобритания

ла-манш

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, великобритания, ла-манш, мигранты, жеральд дарманен