17:01 24.11.2021 (обновлено: 17:49 24.11.2021)
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак вывозным рейсом, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с организацией спецрейса.
"Завтра запланирован эвакуационный рейс в Ирак", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные граждане уже прибывают в аэропорт Минска, часть ожидает рейса в транзитной зоне.
Он добавил, что вылета в четверг в Ирак ожидает группа мигрантов "точно более ста человек".
В свою очередь в аэропорту Минска РИА Новости подтвердили, что запланировано выполнение в четверг вывозного рейса в Ирак. "Иностранные граждане находятся в аэропорту Минска и ожидают вывозной рейс в Ирак, который запланирован на завтра. Численность пассажиров, время прилета лучше уточнить в посольстве Ирака или представительстве "Иракских авиалиний" в Белоруссии", - рассказал сотрудник аэропорта.
Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпании Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Самолет, который забрал иракских граждан из Белоруссии, сначала приземлился в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы - Багдада. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада.