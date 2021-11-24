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Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак - РИА Новости, 24.11.2021
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак вывозным рейсом, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с организацией спецрейса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:01
2021-11-24T17:49
ирак
мигранты
в мире
минск
здоровье - общество
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак вывозным рейсом, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с организацией спецрейса."Завтра запланирован эвакуационный рейс в Ирак", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные граждане уже прибывают в аэропорт Минска, часть ожидает рейса в транзитной зоне.Он добавил, что вылета в четверг в Ирак ожидает группа мигрантов "точно более ста человек".В свою очередь в аэропорту Минска РИА Новости подтвердили, что запланировано выполнение в четверг вывозного рейса в Ирак. "Иностранные граждане находятся в аэропорту Минска и ожидают вывозной рейс в Ирак, который запланирован на завтра. Численность пассажиров, время прилета лучше уточнить в посольстве Ирака или представительстве "Иракских авиалиний" в Белоруссии", - рассказал сотрудник аэропорта.Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпании Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Самолет, который забрал иракских граждан из Белоруссии, сначала приземлился в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы - Багдада. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760524645.html
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ирак, мигранты, в мире, минск, здоровье - общество, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:01 24.11.2021 (обновлено: 17:49 24.11.2021)
 
Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак

Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Женщина выходит из палатки в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Более ста мигрантов планируют вылететь в четверг из Белоруссии в Ирак вывозным рейсом, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с организацией спецрейса.
"Завтра запланирован эвакуационный рейс в Ирак", - сказал собеседник агентства. По его словам, иностранные граждане уже прибывают в аэропорт Минска, часть ожидает рейса в транзитной зоне.
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Он добавил, что вылета в четверг в Ирак ожидает группа мигрантов "точно более ста человек".
В свою очередь в аэропорту Минска РИА Новости подтвердили, что запланировано выполнение в четверг вывозного рейса в Ирак. "Иностранные граждане находятся в аэропорту Минска и ожидают вывозной рейс в Ирак, который запланирован на завтра. Численность пассажиров, время прилета лучше уточнить в посольстве Ирака или представительстве "Иракских авиалиний" в Белоруссии", - рассказал сотрудник аэропорта.
Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпании Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Самолет, который забрал иракских граждан из Белоруссии, сначала приземлился в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы - Багдада. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада.
 
ИракМигрантыВ миреМинскЗдоровье - ОбществоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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