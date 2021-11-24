https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск

Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск - РИА Новости, 24.11.2021

Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск

Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:41

2021-11-24T15:41

2021-11-24T20:48

в мире

белоруссия

минск

польша

евросоюз

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760615984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_697e418fcaab708a6a42dc7229a192e3.jpg

МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.Белорусские пограничники "прикрыли" участок границы, чтобы избежать возможных провокаций. В прошлый раз польские силовики применили перцовый газ, чтобы отогнать нелегалов. Как рассказали в погранкомитете, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. "Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", — сообщили там. Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались". При этом второй снимал происходящее на видео и призывал поляков "прекратить издевательства". Тем "надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами "уходите прочь", добавили в ведомстве. При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете. До этого белорусская сторона обвиняла Польшу в использовании против мигрантов взрывпакетов и слезоточивого газа.В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760524645.html

https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ГПК Беларуси: поляки продолжают травить беженцев газом Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета. 2021-11-24T15:41 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии