15:41 24.11.2021 (обновлено: 20:48 24.11.2021)
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск
Погранкомитет Белоруссии: Польша открыла стрельбу, чтобы не дать беженцам пересечь границу
МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.
"Ночью <...> группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. На этот шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", — заявили в ведомстве.
Белорусские пограничники "прикрыли" участок границы, чтобы избежать возможных провокаций.
В прошлый раз польские силовики применили перцовый газ, чтобы отогнать нелегалов. Как рассказали в погранкомитете, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. "Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", — сообщили там.
Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались". При этом второй снимал происходящее на видео и призывал поляков "прекратить издевательства". Тем "надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами "уходите прочь", добавили в ведомстве.
При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете.
До этого белорусская сторона обвиняла Польшу в использовании против мигрантов взрывпакетов и слезоточивого газа.
В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.