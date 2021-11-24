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Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск - РИА Новости, 24.11.2021
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск
Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:41
2021-11-24T20:48
в мире
белоруссия
минск
польша
евросоюз
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.Белорусские пограничники "прикрыли" участок границы, чтобы избежать возможных провокаций. В прошлый раз польские силовики применили перцовый газ, чтобы отогнать нелегалов. Как рассказали в погранкомитете, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. "Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", — сообщили там. Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались". При этом второй снимал происходящее на видео и призывал поляков "прекратить издевательства". Тем "надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами "уходите прочь", добавили в ведомстве. При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете. До этого белорусская сторона обвиняла Польшу в использовании против мигрантов взрывпакетов и слезоточивого газа.В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760524645.html
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белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ГПК Беларуси: поляки продолжают травить беженцев газом
Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.
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в мире, белоруссия, минск, польша, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:41 24.11.2021 (обновлено: 20:48 24.11.2021)
 
Поляки открыли огонь, когда беженцы пытались перейти границу, заявил Минск

Погранкомитет Белоруссии: Польша открыла стрельбу, чтобы не дать беженцам пересечь границу

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МИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Польские военные открыли стрельбу на границе с Белоруссией, когда мигранты пытались перебраться в страну, сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.

"Ночью <...> группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. На этот шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в ЕС. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", — заявили в ведомстве.

Белорусские пограничники "прикрыли" участок границы, чтобы избежать возможных провокаций.
В прошлый раз польские силовики применили перцовый газ, чтобы отогнать нелегалов. Как рассказали в погранкомитете, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. "Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", — сообщили там.
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Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались". При этом второй снимал происходящее на видео и призывал поляков "прекратить издевательства". Тем "надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами "уходите прочь", добавили в ведомстве.
При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете.
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До этого белорусская сторона обвиняла Польшу в использовании против мигрантов взрывпакетов и слезоточивого газа.
В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреБелоруссияМинскПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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