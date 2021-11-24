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В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам

В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам - РИА Новости, 24.11.2021

В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам

Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:44

2021-11-24T14:44

2021-11-24T14:44

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.По ее словам, сотрудники белорусских служб "бросают в нас камни, разные предметы". "Так что, нет речи ни о каких позитивных контактах", - отметила Михальская.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии