В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам
Польские пограничники заявили, что белорусские силовики стали активнее помогать мигрантам
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети в очереди за гуманитарной помощью в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
По ее словам, сотрудники белорусских служб "бросают в нас камни, разные предметы". "Так что, нет речи ни о каких позитивных контактах", - отметила Михальская.
"Мы ежедневно наблюдаем происшествия такого типа. Они активно помогают в нелегальной миграции. Если несколько недель назад службы (белорусские силовики – ред.) пытались немного скрывать то, что помогают в нелегальной миграции, или принимали пассивное участие, то есть наблюдали, не реагируя вообще, то сейчас они доставляют инструменты, помогают мигрантам бросать деревянные щиты (кладки) на ограждение", - добавила она.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.