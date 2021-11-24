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В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам
В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам - РИА Новости, 24.11.2021
В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам
Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:44
2021-11-24T14:44
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.По ее словам, сотрудники белорусских служб "бросают в нас камни, разные предметы". "Так что, нет речи ни о каких позитивных контактах", - отметила Михальская.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:44 24.11.2021
 
В Польше обвинили белорусских силовиков в активной помощи мигрантам

Польские пограничники заявили, что белорусские силовики стали активнее помогать мигрантам

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети в очереди за гуманитарной помощью в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Дети в очереди за гуманитарной помощью в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
По ее словам, сотрудники белорусских служб "бросают в нас камни, разные предметы". "Так что, нет речи ни о каких позитивных контактах", - отметила Михальская.
"Мы ежедневно наблюдаем происшествия такого типа. Они активно помогают в нелегальной миграции. Если несколько недель назад службы (белорусские силовики – ред.) пытались немного скрывать то, что помогают в нелегальной миграции, или принимали пассивное участие, то есть наблюдали, не реагируя вообще, то сейчас они доставляют инструменты, помогают мигрантам бросать деревянные щиты (кладки) на ограждение", - добавила она.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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