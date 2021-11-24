https://ria.ru/20211124/migranty-1760519524.html
В погранстраже Польши заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы
В погранстраже Польши заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы - РИА Новости, 24.11.2021
В погранстраже Польши заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы
Лагерей мигрантов больше нет непосредственно у линии белорусско-польской границы, заявила журналистам пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:23
2021-11-24T14:23
2021-11-24T14:33
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
минск
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ВАРШАВА, 24 ноя - РИА Новости. Лагерей мигрантов больше нет непосредственно у линии белорусско-польской границы, заявила журналистам пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович."Нет. Мы не отмечаем. Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе", - сказала Зданович, отвечая на вопрос, есть ли непосредственно у линии границы лагеря мигрантов."Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы. Около 3-4 тысяч. Мы считаем, что это люди, которые находятся в логистическом центре", - добавила она.Ранее сообщалось, что белорусские власти разместили мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе, в логистическом центре "Брузги".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211124/granitsa-1760466821.html
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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, минск
14:23 24.11.2021 (обновлено: 14:33 24.11.2021)
В погранстраже Польши заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы
Погранстража Польши: лагерей мигрантов непосредственно у границы больше нет