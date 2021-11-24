https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html

Беженцы рассказали, как потерялись в лесу на границе с Польшей

Беженцы рассказали, как потерялись в лесу на границе с Польшей - РИА Новости, 24.11.2021

Беженцы рассказали, как потерялись в лесу на границе с Польшей

Беженец из Ливана Али Мруэ рассказал РИА Новости, что он и другие мигранты, которые хотели попасть в Германию через Польшу, потерялись в лесах между Польшей и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:40

2021-11-24T12:40

2021-11-24T12:40

в мире

ливан

литва

сирия

белоруссия

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759108804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53c5c8ea5bb66dc23c29da81bc7b7545.jpg

КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 24 ноя - РИА Новости. Беженец из Ливана Али Мруэ рассказал РИА Новости, что он и другие мигранты, которые хотели попасть в Германию через Польшу, потерялись в лесах между Польшей и Литвой, им пришлось пить болотную воду, пока их не нашли белорусские пограничники.По словам Али, сам он беженец из Сирии, 10 лет прожил в Ливане. "Не секрет, что экономическая ситуация в Ливане катастрофическая, поэтому мы подумали о том, чтобы обратиться в Европу, чтобы обеспечить хорошее будущее и достойную жизнь для наших детей. Поскольку у нас есть семья и друзья в Европе, мы слышали много хорошего о европейском сообществе, мы решили укрыться, и в предложении не было упоминания о риске того, что было. Мы были удивлены тем, что с нами сейчас происходит", - отметил он.Беженец сообщил, что он заплатил около 4500 долларов, чтобы добраться до Белоруссии, а "из Белоруссии мы платим 4000 евро"."Мы просим европейское сообщество, Европейский союз, благотворительные общества и госпожу Меркель (и.о. канцлера ФРГ – ред.) разобраться в нашей ситуации. Нас, сирийцев, насчитывается 50 или 60 человек. Мы не можем вернуться в Сирию, наши дома разрушены, а наши люди - иммигранты. Я советую всем, кто увидит это видео, не поддаваться этим опасностям, которые мы взяли на себя", - сказал Али.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760475776.html

ливан

литва

сирия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-24T12:40 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, литва, сирия, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии