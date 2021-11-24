Беженцы рассказали, как потерялись в лесу на границе с Польшей
Беженцы рассказали, как потерялись в лесу на границе с Польшей и пили болотную воду
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 24 ноя - РИА Новости. Беженец из Ливана Али Мруэ рассказал РИА Новости, что он и другие мигранты, которые хотели попасть в Германию через Польшу, потерялись в лесах между Польшей и Литвой, им пришлось пить болотную воду, пока их не нашли белорусские пограничники.
"Восемнадцать дней затерянные в лесах, пили болотную воду, помимо холода и голода, была сильная жажда. Мы были благодарны, когда белорусские военные привели нас сюда (в логистический центр в Брузгах – ред.). Мы здесь уже десять дней. Возможно, белорусские военные были удивлены огромному количеству беженцев. Возможно, этого не ожидали, и мы слышим, что они готовят нам лучшие условия для жизни", - сказал он.
По словам Али, сам он беженец из Сирии, 10 лет прожил в Ливане. "Не секрет, что экономическая ситуация в Ливане катастрофическая, поэтому мы подумали о том, чтобы обратиться в Европу, чтобы обеспечить хорошее будущее и достойную жизнь для наших детей. Поскольку у нас есть семья и друзья в Европе, мы слышали много хорошего о европейском сообществе, мы решили укрыться, и в предложении не было упоминания о риске того, что было. Мы были удивлены тем, что с нами сейчас происходит", - отметил он.
Беженец сообщил, что он заплатил около 4500 долларов, чтобы добраться до Белоруссии, а "из Белоруссии мы платим 4000 евро".
"Мы просим европейское сообщество, Европейский союз, благотворительные общества и госпожу Меркель (и.о. канцлера ФРГ – ред.) разобраться в нашей ситуации. Нас, сирийцев, насчитывается 50 или 60 человек. Мы не можем вернуться в Сирию, наши дома разрушены, а наши люди - иммигранты. Я советую всем, кто увидит это видео, не поддаваться этим опасностям, которые мы взяли на себя", - сказал Али.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.