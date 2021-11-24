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В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу
В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу - РИА Новости, 24.11.2021
В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу
Мигранты не оставляют попытки прорваться из Белоруссии в Польшу, заявили в Варшаве. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:17
2021-11-24T14:08
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Мигранты не оставляют попытки прорваться из Белоруссии в Польшу, заявили в Варшаве."На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", — сообщает Пограничная стража республики.Беженцы бросали в поляков камни, "нападение происходило под надзором белорусских силовиков", добавили в ведомстве.Всего за прошедшие сутки нелегалы штурмовали кордон 267 раз, польская сторона выдала 44 постановления о выдворении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки.Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч человек, начались стычки с польскими военными.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии не раз указывали на то, что практика Варшавы насильно депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
белоруссия
польша
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты
Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения.
2021-11-24T11:17
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:17 24.11.2021 (обновлено: 14:08 24.11.2021)
 
В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу

Погранстража Польши заявила о новых попытках мигрантов прорвать границу

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Мигранты не оставляют попытки прорваться из Белоруссии в Польшу, заявили в Варшаве.
"На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", — сообщает Пограничная стража республики.
Беженцы бросали в поляков камни, "нападение происходило под надзором белорусских силовиков", добавили в ведомстве.
Всего за прошедшие сутки нелегалы штурмовали кордон 267 раз, польская сторона выдала 44 постановления о выдворении.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки.
Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч человек, начались стычки с польскими военными.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
В Белоруссии не раз указывали на то, что практика Варшавы насильно депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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