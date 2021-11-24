https://ria.ru/20211124/migranty-1760475776.html

В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу

В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу - РИА Новости, 24.11.2021

В Польше заявили о новых попытках мигрантов прорвать границу

Мигранты не оставляют попытки прорваться из Белоруссии в Польшу, заявили в Варшаве. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:17

2021-11-24T11:17

2021-11-24T14:08

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760364143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87ac17c653c3b6cc49ce748407c15eb3.jpg

ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Мигранты не оставляют попытки прорваться из Белоруссии в Польшу, заявили в Варшаве."На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу", — сообщает Пограничная стража республики.Беженцы бросали в поляков камни, "нападение происходило под надзором белорусских силовиков", добавили в ведомстве.Всего за прошедшие сутки нелегалы штурмовали кордон 267 раз, польская сторона выдала 44 постановления о выдворении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки.Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч человек, начались стычки с польскими военными.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".В Белоруссии не раз указывали на то, что практика Варшавы насильно депортировать обратившихся за убежищем противоречит международному праву.

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения. 2021-11-24T11:17 true PT0M23S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-24T11:17 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии