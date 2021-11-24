https://ria.ru/20211124/mid-1760493486.html

Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран

Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран - РИА Новости, 24.11.2021

Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран

Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, заявила официальный... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:32

2021-11-24T12:32

2021-11-24T12:32

сша

вашингтон (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

северный поток — 2

цены на нефть

россия

дженнифер грэнхолм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593784971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32e1f2a6d1e4f3a232ffbafd0a2383cb.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день ... При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток 2" необходимо вводить санкции", - написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео, на котором министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не может ответить вопрос журналиста о том, сколько в день Соединенные Штаты потребляют баррелей нефти.По ее словам, США не владеют о себе "базовыми представлениями", но при этом "берутся переделывать весь мир".

https://ria.ru/20211124/kitay-1760484685.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток — 2, цены на нефть, россия, дженнифер грэнхолм