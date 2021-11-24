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Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран
Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран - РИА Новости, 24.11.2021
Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран
Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, заявила официальный... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:32
2021-11-24T12:32
сша
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
северный поток — 2
цены на нефть
россия
дженнифер грэнхолм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день ... При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток 2" необходимо вводить санкции", - написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео, на котором министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не может ответить вопрос журналиста о том, сколько в день Соединенные Штаты потребляют баррелей нефти.По ее словам, США не владеют о себе "базовыми представлениями", но при этом "берутся переделывать весь мир".
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сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток — 2, цены на нефть, россия, дженнифер грэнхолм
12:32 24.11.2021
 
Захарова обвинила США во вмешательстве в энергетическую политику стран

Захарова: Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день ... При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток 2" необходимо вводить санкции", - написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео, на котором министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не может ответить вопрос журналиста о том, сколько в день Соединенные Штаты потребляют баррелей нефти.
По ее словам, США не владеют о себе "базовыми представлениями", но при этом "берутся переделывать весь мир".
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СШАВашингтон (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссияДженнифер Грэнхолм
 
 
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