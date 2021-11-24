https://ria.ru/20211124/mfti-1760578581.html

США ввели экспортные ограничения в отношении МФТИ

США ввели экспортные ограничения в отношении МФТИ - РИА Новости, 24.11.2021

США ввели экспортные ограничения в отношении МФТИ

МФТИ попал под американские экспортные ограничения, следует из документа министерства торговли страны. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:39

2021-11-24T17:39

2021-11-24T18:40

экономика

сша

московский физико-технический институт

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. МФТИ попал под американские экспортные ограничения, следует из документа министерства торговли страны. Свое решение ведомство объяснило тем, что вуз "производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". Теперь МФТИ подпадает под "презумпцию отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии, пояснили там. Ограничения касаются экспорта, реэскпорта и передачи продукции в случаях, когда компании, по мнению американских властей, вовлечены в деятельность, подрывающую национальную безопасность или внешнеполитические интересы государства. Кроме того, Минторг включил 27 зарубежных фирм в список юридических лиц, угрожающих Соединенным Штатам: по одной из Японии и Сингапура, 12 – из Китая и 13 – пакистанских. 25 ноября исполняется 75 лет со дня основания института. В этот день в 1946 году Совет Министров СССР постановил создать физико-технический факультет МГУ, а через пять лет на его базе появился МФТИ. Отцами-основателями физтеха считаются в том числе три нобелевских лауреата: Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау.

https://ria.ru/20211124/ssha-1760576706.html

https://ria.ru/20210816/rassledovanie-1745928279.html

сша

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экономика, сша, московский физико-технический институт, министерство торговли сша