https://ria.ru/20211124/maski-1760509538.html
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим - РИА Новости, 24.11.2021
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим
Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер заявил, что порядка 160 тысяч жизней в Европе можно спасти в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:42
2021-11-24T13:42
2021-11-24T13:42
в мире
европа
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер заявил, что порядка 160 тысяч жизней в Европе можно спасти в условиях пандемии COVID-19, если маски будут носить 95% населения."Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News. По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
https://ria.ru/20211025/maski-1756076921.html
https://ria.ru/20211118/maski-1759595417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим
ВОЗ: около 160 тысяч жизней удастся спасти, если маски будут носить 95% населения