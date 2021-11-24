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https://ria.ru/20211124/maski-1760509538.html
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим - РИА Новости, 24.11.2021
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим
Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер заявил, что порядка 160 тысяч жизней в Европе можно спасти в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:42
2021-11-24T13:42
в мире
европа
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер заявил, что порядка 160 тысяч жизней в Европе можно спасти в условиях пандемии COVID-19, если маски будут носить 95% населения."Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News. По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
https://ria.ru/20211025/maski-1756076921.html
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в мире, европа, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:42 24.11.2021
 
В ВОЗ призвали всех жителей Европы соблюдать масочный режим

ВОЗ: около 160 тысяч жизней удастся спасти, если маски будут носить 95% населения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Красный проспект" в Новосибирске
Пассажиры на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Робб Батлер заявил, что порядка 160 тысяч жизней в Европе можно спасти в условиях пандемии COVID-19, если маски будут носить 95% населения.
"Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, - если он вырастет, - произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности", - заявил Батлер в интервью Sky News. По его словам, если бы маски использовали 95% населения, то, согласно прогнозу, удалось бы спасти "около 160 тысяч жизней".
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Батлер отметил, что 45-47% всего населения европейских стран в данный момент не вакцинированы от коронавируса. "Позвольте мне абсолютно четко заявить: большинство людей, находящихся сегодня в отделениях интенсивной терапии, не привиты", - добавил он.
Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что свыше полумиллиона человек могут скончаться в европейском регионе от COVID-19 к февралю 2022 года, если не будет достигнуто достаточного уровня вакцинации и люди продолжат игнорировать призыв носить маски.
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