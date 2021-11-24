Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/marvel-1760491830.html
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье" - РИА Новости, 24.11.2021
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:46
2021-11-24T19:46
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
майкл дуглас
мишель пфайффер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/75/1523927584_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_05ea1d41adbc8032dcd37623a3a50dab.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". К тексту он приложил рисунок Марка Джеймса Хиблена, на котором изображены Человек-муравей и уменьшенная версия Осы, стоящая на его шлеме. Предстоящий блокбастер станет третьим об этом герое, а также будет одним из проектов, который завершит Четвертую фазу киновселенной Marvel. Сюжет фильма держится в секрете. Но, по информации ряда СМИ, действие в нем будет связано с путешествиями во времени. Главные роли в боевике исполнят Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджорс и другие.Премьера фильма запланирована на июль 2023 года.
https://ria.ru/20211027/murray-1756522671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152392/75/1523927584_71:0:1402:998_1920x0_80_0_0_fe4da41a52d4b3cf277bfaf31cb2dd46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, майкл дуглас, мишель пфайффер
19:46 24.11.2021
 
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"

Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"

© Marvel Studios Inc. (2018)Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"
Кадр из фильма Человек-муравей и Оса
© Marvel Studios Inc. (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".
"Основная работа над лентой "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" завершена. Не могу дождаться, чтобы показать вам все, что у нас получилось", — написал Рид.
К тексту он приложил рисунок Марка Джеймса Хиблена, на котором изображены Человек-муравей и уменьшенная версия Осы, стоящая на его шлеме.
Предстоящий блокбастер станет третьим об этом герое, а также будет одним из проектов, который завершит Четвертую фазу киновселенной Marvel.
Сюжет фильма держится в секрете. Но, по информации ряда СМИ, действие в нем будет связано с путешествиями во времени.
Главные роли в боевике исполнят Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджорс и другие.
Премьера фильма запланирована на июль 2023 года.
Актер Билл Мюррей на красной дорожке перед церемонией награждения за достижения в кинематографе в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:30Культура
Билл Мюррей проговорился в интервью, что снялся в фильме Marvel
 
КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыМайкл ДугласМишель Пфайффер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
Лента новостейМолния
Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ