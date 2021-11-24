https://ria.ru/20211124/marvel-1760491830.html

Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"

Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье" - РИА Новости, 24.11.2021

Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"

Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:46

2021-11-24T19:46

2021-11-24T19:46

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". К тексту он приложил рисунок Марка Джеймса Хиблена, на котором изображены Человек-муравей и уменьшенная версия Осы, стоящая на его шлеме. Предстоящий блокбастер станет третьим об этом герое, а также будет одним из проектов, который завершит Четвертую фазу киновселенной Marvel. Сюжет фильма держится в секрете. Но, по информации ряда СМИ, действие в нем будет связано с путешествиями во времени. Главные роли в боевике исполнят Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджорс и другие.Премьера фильма запланирована на июль 2023 года.

https://ria.ru/20211027/murray-1756522671.html

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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, майкл дуглас, мишель пфайффер