https://ria.ru/20211124/marvel-1760491830.html
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье" - РИА Новости, 24.11.2021
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:46
2021-11-24T19:46
2021-11-24T19:46
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания". К тексту он приложил рисунок Марка Джеймса Хиблена, на котором изображены Человек-муравей и уменьшенная версия Осы, стоящая на его шлеме. Предстоящий блокбастер станет третьим об этом герое, а также будет одним из проектов, который завершит Четвертую фазу киновселенной Marvel. Сюжет фильма держится в секрете. Но, по информации ряда СМИ, действие в нем будет связано с путешествиями во времени. Главные роли в боевике исполнят Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджорс и другие.Премьера фильма запланирована на июль 2023 года.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, майкл дуглас, мишель пфайффер
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
Завершились съемки нового фильма Marvel о "Человеке-муравье"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Режиссер Пейтон Рид сообщил в Twitter, что завершил съемки предстоящего фильма Marvel "Человек‑муравей и Оса: Квантомания".
"Основная работа над лентой "Человек‑муравей и Оса: Квантомания" завершена. Не могу дождаться, чтобы показать вам все, что у нас получилось", — написал Рид.
К тексту он приложил рисунок Марка Джеймса Хиблена, на котором изображены Человек-муравей и уменьшенная версия Осы, стоящая на его шлеме.
Предстоящий блокбастер станет третьим об этом герое, а также будет одним из проектов, который завершит Четвертую фазу киновселенной Marvel.
Сюжет фильма держится в секрете. Но, по информации
ряда СМИ, действие в нем будет связано с путешествиями во времени.
Главные роли в боевике исполнят Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджорс и другие.
Премьера фильма запланирована на июль 2023 года.