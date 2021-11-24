https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html

Россия все-таки готовится напасть на Украину? В Киеве поняли, в чем дело

Украинский военный поймал США на лжи о "вторжении" России - РИА Новости, 24.11.2021

Россия все-таки готовится напасть на Украину? В Киеве поняли, в чем дело

США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T04:17

2021-11-24T04:17

2021-11-24T11:21

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, написал в статье для издания "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, Вашингтон пытается "убить двух зайцев сразу": помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль.Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о "российской агрессии", поскольку не хотят "уходить из Украины". В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы "хоть как-то спасти свой рейтинг".Жданов заключил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы планирует вторжение на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься, что эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

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вашингтон

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в мире, украина, киев, сша, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, донбасс, вашингтон, россия, олег жданов