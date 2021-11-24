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Россия все-таки готовится напасть на Украину? В Киеве поняли, в чем дело
Украинский военный поймал США на лжи о "вторжении" России - РИА Новости, 24.11.2021
Россия все-таки готовится напасть на Украину? В Киеве поняли, в чем дело
США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T04:17
2021-11-24T11:21
в мире
украина
киев
сша
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, написал в статье для издания "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, Вашингтон пытается "убить двух зайцев сразу": помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль.Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о "российской агрессии", поскольку не хотят "уходить из Украины". В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы "хоть как-то спасти свой рейтинг".Жданов заключил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы планирует вторжение на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься, что эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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в мире, украина, киев, сша, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, донбасс, вашингтон, россия, олег жданов
04:17 24.11.2021 (обновлено: 11:21 24.11.2021)
 
Украинский военный поймал США на лжи о "вторжении" России

Полковник Жданов: США врут о войне России и Украины, чтобы сорвать переговоры по Донбассу

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, написал в статье для издания "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается "убить двух зайцев сразу": помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль.

"У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах", — считает Жданов.

Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о "российской агрессии", поскольку не хотят "уходить из Украины". В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы "хоть как-то спасти свой рейтинг".

"Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес — как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено", — пояснил автор публикации.

Жданов заключил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
Вчера, 12:10
WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины
Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы планирует вторжение на территорию соседнего государства с трех направлений.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься, что эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.
Украинский пограничник на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 08:00
Дождались: "зимой русские танки атакуют Украину"
 
В миреУкраинаКиевСШАМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДонбассВашингтонРоссияОлег Жданов
 
 
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