Россия все-таки готовится напасть на Украину? В Киеве поняли, в чем дело

04:17 24.11.2021 (обновлено: 11:21 24.11.2021)
Украинский военный поймал США на лжи о "вторжении" России
Полковник Жданов: США врут о войне России и Украины, чтобы сорвать переговоры по Донбассу
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. США целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, написал в статье для издания "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается "убить двух зайцев сразу": помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль.
"У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах", — считает Жданов.
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о "российской агрессии", поскольку не хотят "уходить из Украины". В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы "хоть как-то спасти свой рейтинг".
"Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес — как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено", — пояснил автор публикации.
Жданов заключил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва якобы планирует вторжение на территорию соседнего государства с трех направлений.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься, что эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.
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