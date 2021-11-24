https://ria.ru/20211124/los-1760636229.html
Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2021
Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по информации СМИ о сбитом лосе, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T23:46
2021-11-24T23:46
2021-11-24T23:46
происшествия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по информации СМИ о сбитом лосе, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Отмечается, что в среду в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о ДТП, произошедшем в Подмосковье, в результате которого на трассе водитель сбил лося и, скрывшись с места ДТП, оставил его умирать в канаве. В сюжете пояснили, что животное пролежало вблизи обочины несколько дней, пока его не обнаружил местный егерь, но состояние лося сильно ухудшилось, и теперь животное могут умертвить.Отмечается, что в ходе проверки изучат все обстоятельства дела, в том числе и со стороны бездействия контролирующих органов, допустивших жестокое обращение с животным.
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происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье