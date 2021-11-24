https://ria.ru/20211124/lokdaun-1760590229.html

В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19

В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19

Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:30

2021-11-24T18:30

2021-11-24T19:06

словакия

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коронавирус covid-19

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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик."Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать. "Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.Как сообщил Сулик, кабмин также одобрил направление тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых."Через 10 дней правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее", - отметил Сулик.За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760510975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, в мире, коронавирус covid-19