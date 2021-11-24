https://ria.ru/20211124/lokdaun-1760590229.html
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19
Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:30
2021-11-24T18:30
2021-11-24T19:06
словакия
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик."Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать. "Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.Как сообщил Сулик, кабмин также одобрил направление тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых."Через 10 дней правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее", - отметил Сулик.За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760510975.html
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760581090.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, коронавирус covid-19
18:30 24.11.2021 (обновлено: 19:06 24.11.2021)
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19
Правительство Словакии вводит с 25 ноября локдаун из-за COVID-19 на две недели
ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости.
Правительство Словакии
из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.
"Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.
По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать. "Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.
Как сообщил Сулик, кабмин также одобрил направление тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых.
"Через 10 дней правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее", - отметил Сулик.
За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.
По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.
В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.