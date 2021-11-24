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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/lokdaun-1760590229.html
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19
Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:30
2021-11-24T19:06
словакия
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик."Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать. "Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.Как сообщил Сулик, кабмин также одобрил направление тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых."Через 10 дней правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее", - отметил Сулик.За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html
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словакия, в мире, коронавирус covid-19
18:30 24.11.2021 (обновлено: 19:06 24.11.2021)
 
В Словакии вводят локдаун из-за COVID-19

Правительство Словакии вводит с 25 ноября локдаун из-за COVID-19 на две недели

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Словакии из-за сложной эпидситуации приняло в среду решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.
"Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - сказал Сулик журналистам.
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По словам Сулика, в рамках локдауна невакцинированные и не переболевшие коронавирусом работники предприятий еженедельно будут сдавать тесты. Школы пока будут работать. "Образование наших детей – это экстремально высокая ценность", - подчеркнул вице-премьер.
Как сообщил Сулик, кабмин также одобрил направление тысячи военнослужащих для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых.
"Через 10 дней правительство рассмотрит принятые сегодня меры, чтобы понять и решить, что делать далее", - отметил Сулик.
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За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.
По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.
В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.
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