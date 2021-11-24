https://ria.ru/20211124/liviya-1760626781.html

ЦИК Ливии предварительно отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах

ЦИК Ливии предварительно отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах - РИА Новости, 24.11.2021

ЦИК Ливии предварительно отклонил кандидатуру сына Каддафи на выборах

Верховная избирательная комиссия Ливии отклонила кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи в качестве участника президентских выборов, решение может быть... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T21:44

2021-11-24T21:44

2021-11-24T22:13

в мире

выборы

судьба родственников муамара каддафи после его гибели

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женева (город)

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КАИР, 24 ноя – РИА Новости. Верховная избирательная комиссия Ливии отклонила кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи в качестве участника президентских выборов, решение может быть опротестовано, следует из полученного РИА Новости документа комиссии.Согласно полученному РИА Новости документу, комиссия отклонила заявки 25 из 98 кандидатов, подавших документы на регистрацию в качестве кандидатов.Первым в списке получивших отказ кандидатов значится Сейф аль-Ислам Каддафи из-за несоответствия документов кандидата ряду требований избирательного законодательства. Так, Каддафи не удовлетворяет требованиям закона о президентских выборах, так как он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости, следует из объяснения комиссии. Также он нарушил требование, согласно которому кандидат "не может быть осужденным окончательно в связи с преступлением, касающимся чести".Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в 2020 году, что Ливия обязана арестовать Каддафи и передать суду. По ее словам, Каддафи не приложил никаких усилий для того, чтобы сдаться добровольно. Ордер на арест Сейф аль-Ислама был выдан МУС еще в 2011 году.Представитель МУС Фади эль-Абдалла после новостей об участии Каддафи в выборах заявил РИА Новости, что ордер на арест сына экс-лидера Ливии все еще в силе.Генеральный прокурор Ливии Ас-Сиддик ас-Сур заявил РИА Новости в июле, что ливийский суд вынесет новый приговор в отношении Сейф аль-Ислама Каддафи, когда тот предстанет перед правосудием. Ранее местный суд вынес заочный приговор, который будет аннулирован, когда он предстанет перед судом.Также в списке тех, чьи заявки отклонены, экс-премьер Ливии Али Зейдан.Решение комиссии предварительное и может быть опротестовано кандидатом.Верховная избирательная комиссия Ливии приняла заявки командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а также спикера парламента и нынешнего премьера в качестве участников президентских выборов, следует из полученного РИА Новости документа комиссии.Согласно предварительному списку, комиссия утвердила заявки 73 из 98 кандидатов.В списке присутствуют имена Хафтара, спикера заседающего на востоке страны парламента Акилы Салеха, премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы, экс-главы МВД Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги.Парламентские и президентские выборы в Ливии намечены на 24 декабря.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая руководит страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211118/liviya-1759673915.html

https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html

https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html

https://ria.ru/20211112/konferentsiya-1758861448.html

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в мире, выборы, судьба родственников муамара каддафи после его гибели, оон, ливия, халифа хафтар, акиля салех, женева (город), фату бенсуда