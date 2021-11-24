https://ria.ru/20211124/livan-1760526085.html
Ливан рассчитывает ускорить производство вакцины "Спутник V"
Ливан рассчитывает ускорить производство вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 24.11.2021
Ливан рассчитывает ускорить производство вакцины "Спутник V"
Ливан рассчитывает ускорить проект по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:50
2021-11-24T14:50
2021-11-24T14:50
вакцинация
ливан
astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливан рассчитывает ускорить проект по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб."Мы обсуждали связанные с вакциной "Спутник V" вопросы, нам пообещали ускорить дело с тем, чтобы мы начали производить эту вакцину в Ливане и экспортировать ее за рубеж", - заявил Бу Хабиб.По его словам, сотрудничество налажено пока только в рамках частного сектора. "Однако мы, российское и ливанское государства, поощряем это и устраняем все проблемы, которые мешают производству и экспорту этой вакцины", - отметил министр. По его словам, российской вакциной привиты многие в Ливане.Глава ливанской компании "Арван" заявил РИА Новости в августе, что планирует произвести в текущем году до 25 миллионов доз вакцины "Спутник V" и в будущем наладить производство однокомпонентного "Спутника Лайт". Общая мощность производства составит около 60 миллионов доз в год.Массовая вакцинация в Ливане началась с середины февраля. Все желающие могут привиться бесплатно препаратами Pfizer, AstraZeneca, "Спутник V" и Sinopharm.
https://ria.ru/20211124/port-1760516503.html
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вакцинация, ливан, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Ливан рассчитывает ускорить производство вакцины "Спутник V"
МИД Ливана: Ливан рассчитывает ускорить проект по производству вакцины "Спутник V"