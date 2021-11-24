https://ria.ru/20211124/livan-1760514010.html

В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам

В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам - РИА Новости, 24.11.2021

В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам

Ливанские власти ужесточили требования к вылетающим в Белоруссию пассажирам, но ограничений на авиаперелеты не вводили, заявил РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:03

2021-11-24T14:03

2021-11-24T14:08

ливан

белоруссия

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанские власти ужесточили требования к вылетающим в Белоруссию пассажирам, но ограничений на авиаперелеты не вводили, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб."Что касается (пытающихся попасть в ЕС – ред.) беженцев, мы не применяли никаких санкций. Белорусские самолеты вылетают, но мы поставили условие для каждого пассажира иметь визу и вид на жительство (или место проживания – ред.) в Белоруссии, а не как раньше, когда достаточно было визы и билета на самолет", - заявил Бу Хабиб."Сейчас тот, у кого нет вида на жительство, не сможет полететь в Белоруссию", - подчеркнул министр. При этом, отметил Бу Хабиб, "никаких ограничений на рейсы нет".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html

https://ria.ru/20211111/avialinii-1758658669.html

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, белоруссия, в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии