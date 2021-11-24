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В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам
В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам - РИА Новости, 24.11.2021
В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам
Ливанские власти ужесточили требования к вылетающим в Белоруссию пассажирам, но ограничений на авиаперелеты не вводили, заявил РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:03
2021-11-24T14:08
ливан
белоруссия
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанские власти ужесточили требования к вылетающим в Белоруссию пассажирам, но ограничений на авиаперелеты не вводили, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб."Что касается (пытающихся попасть в ЕС – ред.) беженцев, мы не применяли никаких санкций. Белорусские самолеты вылетают, но мы поставили условие для каждого пассажира иметь визу и вид на жительство (или место проживания – ред.) в Белоруссии, а не как раньше, когда достаточно было визы и билета на самолет", - заявил Бу Хабиб."Сейчас тот, у кого нет вида на жительство, не сможет полететь в Белоруссию", - подчеркнул министр. При этом, отметил Бу Хабиб, "никаких ограничений на рейсы нет".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html
https://ria.ru/20211111/avialinii-1758658669.html
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ливан, белоруссия, в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:03 24.11.2021 (обновлено: 14:08 24.11.2021)
 
В Ливане ужесточили требования к летящим в Белоруссию пассажирам

Ливан ужесточил требования к пассажирам авиарейсов в Минск

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря
Вид на набережную Бейрута в районе маяка со стороны моря - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанские власти ужесточили требования к вылетающим в Белоруссию пассажирам, но ограничений на авиаперелеты не вводили, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.
"Что касается (пытающихся попасть в ЕС – ред.) беженцев, мы не применяли никаких санкций. Белорусские самолеты вылетают, но мы поставили условие для каждого пассажира иметь визу и вид на жительство (или место проживания – ред.) в Белоруссии, а не как раньше, когда достаточно было визы и билета на самолет", - заявил Бу Хабиб.
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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"Сейчас тот, у кого нет вида на жительство, не сможет полететь в Белоруссию", - подчеркнул министр. При этом, отметил Бу Хабиб, "никаких ограничений на рейсы нет".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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ЛиванБелоруссияВ миреСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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