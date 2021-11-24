https://ria.ru/20211124/lgota-1760445621.html

Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам

Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам - РИА Новости, 24.11.2021

Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам

Систему господдержки одиноких пенсионеров можно разделить на две части: материальную и соцобслуживания, рассказала агентству "Прайм" заместитель декана... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:15

2021-11-24T02:15

2021-11-24T10:41

общество

пенсия

рудн

жкх

россия

елена григорьева

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Систему господдержки одиноких пенсионеров можно разделить на две части: материальную и соцобслуживания, рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Речь идет о компенсации за стационарный телефон, адресной социальной помощи, выплатах к праздникам, субсидиях на оплату услуг ЖКХ, пояснила эксперт.Собеседница агентства обратила внимание на то, что в каждом российском регионе установлены свои денежные выплаты.Григорьева подчеркнула, что каждый одинокий пенсионер находится на социальном сопровождении, то есть несколько раз в неделю работник соцслужбы посещает человека, чтобы помочь с приготовлением еды, уборкой квартиры, например.По словам Григорьевой, каждый регион может устанавливать свои меры в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для одиноких пенсионеров. Это может быть компенсация за стационарный телефон, адресная социальная помощь (денежная, продовольственная и вещевая), выплаты к праздникам, например ко Дню Победы.

https://ria.ru/20211114/pensiya-1758958161.html

https://ria.ru/20211021/pensiya-1755500434.html

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общество, пенсия, рудн, жкх, россия, елена григорьева