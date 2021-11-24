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Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам - РИА Новости, 24.11.2021
Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
Систему господдержки одиноких пенсионеров можно разделить на две части: материальную и соцобслуживания, рассказала агентству "Прайм" заместитель декана... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:15
2021-11-24T02:15
2021-11-24T10:41
общество
пенсия
рудн
жкх
россия
елена григорьева
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Систему господдержки одиноких пенсионеров можно разделить на две части: материальную и соцобслуживания, рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.Речь идет о компенсации за стационарный телефон, адресной социальной помощи, выплатах к праздникам, субсидиях на оплату услуг ЖКХ, пояснила эксперт.Собеседница агентства обратила внимание на то, что в каждом российском регионе установлены свои денежные выплаты.Григорьева подчеркнула, что каждый одинокий пенсионер находится на социальном сопровождении, то есть несколько раз в неделю работник соцслужбы посещает человека, чтобы помочь с приготовлением еды, уборкой квартиры, например.По словам Григорьевой, каждый регион может устанавливать свои меры в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для одиноких пенсионеров. Это может быть компенсация за стационарный телефон, адресная социальная помощь (денежная, продовольственная и вещевая), выплаты к праздникам, например ко Дню Победы.
https://ria.ru/20211114/pensiya-1758958161.html
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общество, пенсия, рудн, жкх, россия, елена григорьева
02:15 24.11.2021 (обновлено: 10:41 24.11.2021)
Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
Экономист Григорьева: одиноким пенсионерам полагается господдержка в виде соцобслуживания
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Систему господдержки одиноких пенсионеров можно разделить на две части: материальную и соцобслуживания, рассказала агентству "Прайм
" заместитель декана экономического факультета РУДН
Елена Григорьева.
"Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста", — сказала она.
Речь идет о компенсации за стационарный телефон, адресной социальной помощи, выплатах к праздникам, субсидиях на оплату услуг ЖКХ, пояснила эксперт.
Собеседница агентства обратила внимание на то, что в каждом российском регионе установлены свои денежные выплаты.
Григорьева подчеркнула, что каждый одинокий пенсионер находится на социальном сопровождении, то есть несколько раз в неделю работник соцслужбы посещает человека, чтобы помочь с приготовлением еды, уборкой квартиры, например.
По словам Григорьевой, каждый регион может устанавливать свои меры в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для одиноких пенсионеров. Это может быть компенсация за стационарный телефон, адресная социальная помощь (денежная, продовольственная и вещевая), выплаты к праздникам, например ко Дню Победы.