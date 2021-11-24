https://ria.ru/20211124/lavrov-1760551385.html

Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью

Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью - РИА Новости, 24.11.2021

Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, сравнив первый визит вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью, которая никогда не... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:13

2021-11-24T16:13

2021-11-24T16:13

куба

москва

фидель кастро

сергей лавров

рикардо кабрисас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, сравнив первый визит вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью, которая никогда не забывается.Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас находится в России с рабочим визитом. В среду он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мне всегда мои визиты (в Москву) напоминают первый раз, когда я был в далеком 1963 году, еще в прошлом веке..." - сказал Кабрисас, на что Лавров сравнил этот визит с первой любовью, и оба посмеялись."Которая никогда не забывается", - добавил Кабрисас.Он также отметил, что завтра почтит память кубинского лидера Фиделя Кастро, в связи с 5-й годовщиной его ухода из жизни, в сквере, который носит его имя, в Москве.

https://ria.ru/20211122/maduro-1760105325.html

куба

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куба, москва, фидель кастро, сергей лавров, рикардо кабрисас