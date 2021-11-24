https://ria.ru/20211124/lavrov-1760551385.html
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью - РИА Новости, 24.11.2021
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, сравнив первый визит вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью, которая никогда не... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:13
2021-11-24T16:13
2021-11-24T16:13
куба
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фидель кастро
сергей лавров
рикардо кабрисас
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, сравнив первый визит вице-премьера Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью, которая никогда не забывается.Заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас находится в России с рабочим визитом. В среду он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мне всегда мои визиты (в Москву) напоминают первый раз, когда я был в далеком 1963 году, еще в прошлом веке..." - сказал Кабрисас, на что Лавров сравнил этот визит с первой любовью, и оба посмеялись."Которая никогда не забывается", - добавил Кабрисас.Он также отметил, что завтра почтит память кубинского лидера Фиделя Кастро, в связи с 5-й годовщиной его ухода из жизни, в сквере, который носит его имя, в Москве.
https://ria.ru/20211122/maduro-1760105325.html
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куба, москва, фидель кастро, сергей лавров, рикардо кабрисас
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы Руиса в Москву в 1963 году с первой любовью