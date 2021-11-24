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Официальный курс евро на четверг снизился на 53 копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на 53 копейки - РИА Новости, 24.11.2021
Официальный курс евро на четверг снизился на 53 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,24 копейки - до 83,6394 рубля, курс доллара - на 46,01 копейки, до 74,3726 рубля,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:37
2021-11-24T14:37
2021-11-24T14:37
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 53,24 копейки - до 83,6394 рубля, курс доллара - на 46,01 копейки, до 74,3726 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 49,26 копейки, составив 78,5427 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на четверг снизился на 53 копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на 53,24 копейки, до 83,64 рубля