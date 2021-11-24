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Краснодарский край
https://ria.ru/20211124/kuban-1760633461.html
Глава Кубани предложил сделать детский отдых отдельной частью нацпроекта
Глава Кубани предложил сделать детский отдых отдельной частью нацпроекта - РИА Новости, 24.11.2021
Глава Кубани предложил сделать детский отдых отдельной частью нацпроекта
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:58
2021-11-24T22:58
краснодарский край
краснодарский край
анапа
сергей кравцов
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, сообщает администрация региона.С этой инициативой губернатор выступил в Анапе на совещании по модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха, мероприятие провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По словам Кондратьева, сегодня подавляющее большинство лагерей – частные. Он напомнил, что детский отдых – не самый рентабельный бизнес, поэтому собственники не могут самостоятельно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру в полном объеме.Сергей Кравцов также отметил, что для сохранения здравниц нужна поддержка на федеральном уровне. "В октябре мы собрали актуальную статистику по инфраструктуре детского отдыха в России. В дальнейшем предложим план модернизации объектов инфраструктуры, который проработаем с регионами. Ряд решений примем уже в этом году. В рамках нацпроекта по туризму необходимо строить новые и реконструировать существующие детские объекты", – заявил Кравцов.Также глава Кубани предложил предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые отправляют детей сотрудников на отдых в межсезонье. По его словам, это поможет частным детским здравницам увеличить загрузку и сохранить работоспособность."Чтобы сохранить детские здравницы, в регионе уже предусмотрели меры поддержки: выделили средства на ремонт, снизили ставку по налогу на имущество. Необходимо вводить новые преференции, чтобы обеспечить им полноценную загрузку круглый год. Одна из них - налоговый вычет предприятиям, которые отправляют детей сотрудников в лагеря в межсезонье", – сказал Кондратьев. Он также предложил проработать и льготы в различных направлениях для самих детских здравниц.Сейчас в Краснодарском крае действуют 108 детских здравниц, средняя загрузка в межсезонье не превышает 50%.
https://ria.ru/20211123/kuban-1760409524.html
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краснодарский край, анапа, сергей кравцов, вениамин кондратьев, россия
22:58 24.11.2021
 
Глава Кубани предложил сделать детский отдых отдельной частью нацпроекта

Глава Кубани предложил внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек"
Дети у поезда Таврия на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, сообщает администрация региона.
С этой инициативой губернатор выступил в Анапе на совещании по модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха, мероприятие провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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По словам Кондратьева, сегодня подавляющее большинство лагерей – частные. Он напомнил, что детский отдых – не самый рентабельный бизнес, поэтому собственники не могут самостоятельно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру в полном объеме.
"Но это важное направление, которому требуется поддержка. В этом году мы предусмотрели 2,3 миллиарда рублей на подготовку лагерей и санаториев к летнему сезону. В результате смогли принять 220 тысяч ребят со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходим больший объем финансирования. А это обременительно для краевого бюджета. Поэтому предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги", – приводятся слова Кондратьева.
Сергей Кравцов также отметил, что для сохранения здравниц нужна поддержка на федеральном уровне. "В октябре мы собрали актуальную статистику по инфраструктуре детского отдыха в России. В дальнейшем предложим план модернизации объектов инфраструктуры, который проработаем с регионами. Ряд решений примем уже в этом году. В рамках нацпроекта по туризму необходимо строить новые и реконструировать существующие детские объекты", – заявил Кравцов.
Также глава Кубани предложил предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые отправляют детей сотрудников на отдых в межсезонье. По его словам, это поможет частным детским здравницам увеличить загрузку и сохранить работоспособность.
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Сейчас в Краснодарском крае действуют 108 детских здравниц, средняя загрузка в межсезонье не превышает 50%.
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Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаСергей КравцовВениамин КондратьевРоссия
 
 
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