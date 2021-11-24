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Туризм
https://ria.ru/20211124/krym-1760728875.html
В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих
В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих - РИА Новости, 25.11.2021
В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих
Соотечественники, проживающие за рубежом, могут принять участие в викторине и выиграть семидневную путевку на двоих в Крым, сообщил министр внутренней политики, РИА Новости, 25.11.2021
2021-11-24T15:28
2021-11-25T15:35
общество
республика крым
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут принять участие в викторине и выиграть семидневную путевку на двоих в Крым, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.Международная викторина "Крым в истории русского мира" для российских соотечественников, проживающих за рубежом, продлится до 15 декабря. Проводится на площадке сайта знаюкрым.рф. Для победы в викторине нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на одну из предложенных тем.По его словам, по итогам викторины определят трех главных победителей. Недельный тур включает экскурсии по значимым культурным, историческим, национальным, природным и архитектурным объектам полуострова. При этом участники, правильно ответившие на все вопросы, но не ставшие финалистами, получат памятные подарки."В связи с существующей эпидемиологической обстановкой и в случае, если победитель не может приехать в Крым, мы предусмотрели возможность замены поездки ценным призом. Его доставят победителю почтой или курьером", - подчеркнул министр.
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общество, республика крым
15:28 24.11.2021 (обновлено: 15:35 25.11.2021)
 
В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих

Соотечественникам, выигравшим в викторине о Крыме, подарят три тура на полуостров

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у замка "Ласточкино гнездо" в Крыму
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут принять участие в викторине и выиграть семидневную путевку на двоих в Крым, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.
Международная викторина "Крым в истории русского мира" для российских соотечественников, проживающих за рубежом, продлится до 15 декабря. Проводится на площадке сайта знаюкрым.рф. Для победы в викторине нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на одну из предложенных тем.
"Викторина "Крым в истории Русского мира" призвана показать соотечественникам всю многогранность истории и культуры Крымского полуострова. Главным призом для победителей будет недельный тур в Крым на двоих", - сказал РИА Новости Афанасьев.
По его словам, по итогам викторины определят трех главных победителей. Недельный тур включает экскурсии по значимым культурным, историческим, национальным, природным и архитектурным объектам полуострова. При этом участники, правильно ответившие на все вопросы, но не ставшие финалистами, получат памятные подарки.
"В связи с существующей эпидемиологической обстановкой и в случае, если победитель не может приехать в Крым, мы предусмотрели возможность замены поездки ценным призом. Его доставят победителю почтой или курьером", - подчеркнул министр.
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