https://ria.ru/20211124/krym-1760728875.html

В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих

В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих - РИА Новости, 25.11.2021

В Крыму подарят соотечественникам три недельных тура на двоих

Соотечественники, проживающие за рубежом, могут принять участие в викторине и выиграть семидневную путевку на двоих в Крым, сообщил министр внутренней политики, РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

2021-11-25T15:35

общество

республика крым

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут принять участие в викторине и выиграть семидневную путевку на двоих в Крым, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.Международная викторина "Крым в истории русского мира" для российских соотечественников, проживающих за рубежом, продлится до 15 декабря. Проводится на площадке сайта знаюкрым.рф. Для победы в викторине нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на одну из предложенных тем.По его словам, по итогам викторины определят трех главных победителей. Недельный тур включает экскурсии по значимым культурным, историческим, национальным, природным и архитектурным объектам полуострова. При этом участники, правильно ответившие на все вопросы, но не ставшие финалистами, получат памятные подарки."В связи с существующей эпидемиологической обстановкой и в случае, если победитель не может приехать в Крым, мы предусмотрели возможность замены поездки ценным призом. Его доставят победителю почтой или курьером", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым