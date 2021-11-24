https://ria.ru/20211124/krym-1760517303.html

Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности

Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности - РИА Новости, 24.11.2021

Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности

Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:13

2021-11-24T16:13

2021-11-24T16:13

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на соответствие заявленной звездности, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям", — говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для обеспечения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для отрасли в целом. "Многие отели не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", — отметил он.Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. В республике таких 894. По категориям: "5 звезд" — 10 объектов, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезда" — 31, "без звезд" — 429.

https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, коммерческая недвижимость, отели, гостиницы, туризм