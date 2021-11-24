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Туризм
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Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности - РИА Новости, 24.11.2021
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности
Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:13
2021-11-24T16:13
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на соответствие заявленной звездности, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям", — говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для обеспечения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для отрасли в целом. "Многие отели не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", — отметил он.Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. В республике таких 894. По категориям: "5 звезд" — 10 объектов, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезда" — 31, "без звезд" — 429.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, коммерческая недвижимость, отели, гостиницы, туризм
16:13 24.11.2021
 
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности

Комиссия начала проверку гостиниц Крыма после жалоб туристов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на соответствие заявленной звездности, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
"Установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям", — говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для обеспечения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для отрасли в целом.
"Многие отели не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", — отметил он.
Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. В республике таких 894. По категориям: "5 звезд" — 10 объектов, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезда" — 31, "без звезд" — 429.
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ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыКоммерческая недвижимостьОтелиГостиницыТуризм
 
 
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