https://ria.ru/20211124/krym-1760517303.html
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности - РИА Новости, 24.11.2021
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности
Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:13
2021-11-24T16:13
2021-11-24T16:13
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
коммерческая недвижимость
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/39/1561153957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03e1ab0cbd488a0dcf406307da537404.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на соответствие заявленной звездности, сообщила пресс-служба минкурортов республики."Установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям", — говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для обеспечения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для отрасли в целом. "Многие отели не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", — отметил он.Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. В республике таких 894. По категориям: "5 звезд" — 10 объектов, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезда" — 31, "без звезд" — 429.
https://ria.ru/20211124/egipet-1760465396.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/39/1561153957_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_6dde4a2ae69c3936d526a24c8596bca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, коммерческая недвижимость, отели, гостиницы, туризм
Гостиницы Крыма проверят на соответствие заявленной звездности
Комиссия начала проверку гостиниц Крыма после жалоб туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Комиссия, в которую вошли представители Ростуризма, Роспотребнадзора и министерства курортов Крыма, после жалоб туристов начала проверку гостиниц полуострова на соответствие заявленной звездности, сообщила пресс-служба минкурортов республики.
"Установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям", — говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, повышение качества сервиса, услуг и в целом отдыха, модернизация существующего номерного фонда и строительство нового для обеспечения конкурентоспособности региона — одна из приоритетных задач для отрасли в целом.
"Многие отели не просто устанавливают у себя необходимые стандарты, а улучшают сервисное обслуживание, инфраструктуру, расширяют перечень дополнительных услуг на самом высоком уровне", — отметил он.
Классификацию средств размещения имеют право проводить только аккредитованные организации. В республике таких 894. По категориям: "5 звезд" — 10 объектов, "4 звезды" — 52, "3 звезды" — 218, "2 звезды" — 154, "1 звезда" — 31, "без звезд" — 429.