https://ria.ru/20211124/krizis-1760458803.html

Боррель обвинил Белоруссию в миграционном кризисе

Боррель обвинил Белоруссию в миграционном кризисе - РИА Новости, 24.11.2021

Боррель обвинил Белоруссию в миграционном кризисе

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:18

2021-11-24T09:18

2021-11-24T09:19

в мире

белоруссия

минск

узбекистан

евросоюз

александр лукашенко

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ДУШАНБЕ, 24 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе искусственно создан Минском.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск умышленно никого через границу с ЕС не перебрасывает, при этом он подчеркнул, что ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе с Польшей."Это кризис, искусственно созданный властями Беларуси, которые воспользовались ситуацией с мигрантами", - сказал он журналистам по итогам визита в Душанбе для участия в 17 конференции в формате ЕС-Центральная Азия.По его словам, в ходе министерской встречи с главами МИД Центральной Азии достигнута договоренность с Узбекистаном о прекращении рейсов из Ташкента в Минск. "Обманутые мигранты пользуются этим рейсом, чтобы попасть в Беларусь, где им пообещали, что не будет проблем по переходу границы Беларуси и Евросоюза", - сказал Боррель.Необходимо остановить искусственное движение мигрантов и возвратить их домой, применяя меры убеждения и дипломатию, заявил Боррель.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html

https://ria.ru/20211122/migranty-1760114449.html

белоруссия

минск

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-24T09:18 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, узбекистан, евросоюз, александр лукашенко, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии