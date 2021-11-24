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Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту
Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту - РИА Новости, 24.11.2021
Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту
Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем "Причал" для Международной космической станции вышел на орбиту, запуск транслировал "Роскосмос" на своем сайте. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:24
2021-11-24T17:29
байконур (город)
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем "Причал" для Международной космической станции вышел на орбиту, запуск транслировал "Роскосмос" на своем сайте.Ракета "Союз-2.1б" с "Прогрессом" и "Причалом" стартовала с Байконура в 16:06 мск.После отделения от третьей ступени раскрылись солнечные батареи и антенны грузового корабля.Полет до станции займет двое суток."Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет еще в полете, на МКС от модуля "Наука" отстыкуется "Прогресс МС-17", который освободит место для "Причала"."Прогресс М-УМ" также доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов. Корабль пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение с орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.На 19 января 2022 года назначен выход в открытый космос, когда космонавты будут подключать "Причал" к станции. Еще два намечены на 27 января и 2 февраля, причем в последнем к российским космонавтам может присоединиться астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Первый пилотируемый корабль "Союз" должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.
https://ria.ru/20211120/bespilotnik-1760005198.html
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Старт ракеты с модулем "Причал" с космодрома Байконур
Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с Байконура.
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байконур (город), роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
16:24 24.11.2021 (обновлено: 17:29 24.11.2021)
 
Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту модуль "Причал" для российского сегмента МКС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем "Причал" для Международной космической станции вышел на орбиту, запуск транслировал "Роскосмос" на своем сайте.
Ракета "Союз-2.1б" с "Прогрессом" и "Причалом" стартовала с Байконура в 16:06 мск.
После отделения от третьей ступени раскрылись солнечные батареи и антенны грузового корабля.
Полет до станции займет двое суток.
"Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.
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В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет еще в полете, на МКС от модуля "Наука" отстыкуется "Прогресс МС-17", который освободит место для "Причала".
"Прогресс М-УМ" также доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов. Корабль пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение с орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.
На 19 января 2022 года назначен выход в открытый космос, когда космонавты будут подключать "Причал" к станции. Еще два намечены на 27 января и 2 февраля, причем в последнем к российским космонавтам может присоединиться астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Первый пилотируемый корабль "Союз" должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.
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Байконур (город)РоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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