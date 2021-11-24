https://ria.ru/20211124/kosmos-1760554648.html

Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту

Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту - РИА Новости, 24.11.2021

Последний российский модуль для МКС "Причал" доставили на орбиту

Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем "Причал" для Международной космической станции вышел на орбиту, запуск транслировал "Роскосмос" на своем сайте. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:24

2021-11-24T16:24

2021-11-24T17:29

байконур (город)

роскосмос

европейское космическое агентство

космос - риа наука

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россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с новым модулем "Причал" для Международной космической станции вышел на орбиту, запуск транслировал "Роскосмос" на своем сайте.Ракета "Союз-2.1б" с "Прогрессом" и "Причалом" стартовала с Байконура в 16:06 мск.После отделения от третьей ступени раскрылись солнечные батареи и антенны грузового корабля.Полет до станции займет двое суток."Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС. Он оборудован пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей.В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет еще в полете, на МКС от модуля "Наука" отстыкуется "Прогресс МС-17", который освободит место для "Причала"."Прогресс М-УМ" также доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов. Корабль пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение с орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.На 19 января 2022 года назначен выход в открытый космос, когда космонавты будут подключать "Причал" к станции. Еще два намечены на 27 января и 2 февраля, причем в последнем к российским космонавтам может присоединиться астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Первый пилотируемый корабль "Союз" должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.

https://ria.ru/20211120/bespilotnik-1760005198.html

https://ria.ru/20211124/modul-1760201706.html

байконур (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Старт ракеты с модулем "Причал" с космодрома Байконур Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с Байконура. 2021-11-24T16:24 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия