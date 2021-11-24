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Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал"
Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал" - РИА Новости, 24.11.2021
Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал"
Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:10
2021-11-24T17:01
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с Байконура, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Через несколько минут ракета выведет корабль с модулем на суборбитальную траекторию. Полет "Причала" к МКС займет двое суток.В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" отстыкуется корабль "Прогресс МС-17", который заберет с собой проставку пассивного стыковочного агрегата и освободит место для "Причала". "Прогресс М-УМ" после доставки нового модуля пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение в орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.Помимо "Причала" грузовой корабль доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
16:10 24.11.2021 (обновлено: 17:01 24.11.2021)
 
Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал"

Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал", он станет последним в российском сегменте

© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с транспортным грузовым кораблем Прогресс М-УМ и узловым модулем Причал с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с Байконура, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Через несколько минут ракета выведет корабль с модулем на суборбитальную траекторию. Полет "Причала" к МКС займет двое суток.
В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" отстыкуется корабль "Прогресс МС-17", который заберет с собой проставку пассивного стыковочного агрегата и освободит место для "Причала". "Прогресс М-УМ" после доставки нового модуля пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение в орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.
Помимо "Причала" грузовой корабль доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 23:09Наука
"Роскосмос" получил дополнительные средства на строительство спутников
 
Байконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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