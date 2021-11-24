https://ria.ru/20211124/kosmos-1760550765.html

Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал"

Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал" - РИА Новости, 24.11.2021

Россия отправила к МКС узловой модуль "Причал"

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:10

2021-11-24T16:10

2021-11-24T17:01

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс М-УМ", который доставит к Международной космической станции Узловой модуль (УМ) "Причал", стартовала с Байконура, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Через несколько минут ракета выведет корабль с модулем на суборбитальную траекторию. Полет "Причала" к МКС займет двое суток.В четверг, 25 ноября, пока "Прогресс" будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" отстыкуется корабль "Прогресс МС-17", который заберет с собой проставку пассивного стыковочного агрегата и освободит место для "Причала". "Прогресс М-УМ" после доставки нового модуля пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение в орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.Помимо "Причала" грузовой корабль доставит на станцию около 700 килограммов различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также рационы питания для экипажа 66-й долговременной экспедиции.

https://ria.ru/20211120/finansirovanie-1760007758.html

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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия