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"Роскосмос" уточнил, на какое расстояние фрагмент Falcon 9 подлетит к МКС
"Роскосмос" уточнил, на какое расстояние фрагмент Falcon 9 подлетит к МКС - РИА Новости, 24.11.2021
"Роскосмос" уточнил, на какое расстояние фрагмент Falcon 9 подлетит к МКС
Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 подлетит 25 ноября к Международной космической станции на 5,3 километра, проводить коррекцию орбиты не требуется, сообщил... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:01
2021-11-24T10:01
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
spacex falcon 9
илон маск
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 подлетит 25 ноября к Международной космической станции на 5,3 километра, проводить коррекцию орбиты не требуется, сообщил "Роскосмос".Накануне госкорпорация отмечала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,5 километра, ситуация под контролем, экипаж работает в штатном режиме."Станция и экипаж МКС-66 работает в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется", - добавили в "Роскосмосе".Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
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роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), spacex falcon 9, илон маск
10:01 24.11.2021
 
"Роскосмос" уточнил, на какое расстояние фрагмент Falcon 9 подлетит к МКС

"Роскосмос": фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 подлетит к МКС на 5,3 километра

© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / NASA
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 подлетит 25 ноября к Международной космической станции на 5,3 километра, проводить коррекцию орбиты не требуется, сообщил "Роскосмос".
Накануне госкорпорация отмечала, что фрагмент ракеты Илона Маска, запущенной в 2019 году, 25 ноября подлетит к МКС на 5,5 километра, ситуация под контролем, экипаж работает в штатном режиме.

"По данным российских специалистов, минимальное расстояние между МКС и объектом составит более 5,3 км. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении в Telegram.

"Станция и экипаж МКС-66 работает в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется", - добавили в "Роскосмосе".
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon - миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 22:20
США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия, заявил Рогозин
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)SpaceX Falcon 9Илон Маск
 
 
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