https://ria.ru/20211124/kosmos-1760460363.html
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе - РИА Новости, 24.11.2021
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:32
2021-11-24T09:32
2021-11-24T11:20
spacex
наса
космос - риа наука
spacex falcon 9
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760463299_0:158:2319:1462_1920x0_80_0_0_252075166f7b13ee457711086e5621c3.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию.Старт состоялся в 9:21 мск. Как сообщила компания SpaceX, которой принадлежит ракета, это ее первая межпланетная миссия для НАСА. В космос отправилась уже дважды побывавшая там первая ступень Falcon 9. Ей предстоит вывести на орбиту зонд, который должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.Речь идет о небольшом околоземном астероиде Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, он не представляет опасности для нашей планеты.По расчетам НАСА, встреча DART с астероидом произойдет через 10 месяцев после старта — примерно в конце сентября будущего года. Аппарат весом 633 килограмма преднамеренно врежется в астероид на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить траекторию его движения. В НАСА подчеркивают, что не планируют уничтожать астероид, а лишь хотят проверить, можно ли воздействовать на траекторию движения космических тел, если они представляют опасность для Земли.
https://ria.ru/20211123/asteroidy-1760270061.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760463299_0:0:2319:1740_1920x0_80_0_0_ee1bc8c663840ebdcb033570b760b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля
09:32 24.11.2021 (обновлено: 11:20 24.11.2021)
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе
Ракета Falcon 9 стартовала с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов