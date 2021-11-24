https://ria.ru/20211124/kosmos-1760460363.html

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе - РИА Новости, 24.11.2021

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:32

2021-11-24T09:32

2021-11-24T11:20

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spacex falcon 9

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию.Старт состоялся в 9:21 мск. Как сообщила компания SpaceX, которой принадлежит ракета, это ее первая межпланетная миссия для НАСА. В космос отправилась уже дважды побывавшая там первая ступень Falcon 9. Ей предстоит вывести на орбиту зонд, который должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.Речь идет о небольшом околоземном астероиде Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, он не представляет опасности для нашей планеты.По расчетам НАСА, встреча DART с астероидом произойдет через 10 месяцев после старта — примерно в конце сентября будущего года. Аппарат весом 633 килограмма преднамеренно врежется в астероид на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить траекторию его движения. В НАСА подчеркивают, что не планируют уничтожать астероид, а лишь хотят проверить, можно ли воздействовать на траекторию движения космических тел, если они представляют опасность для Земли.

https://ria.ru/20211123/asteroidy-1760270061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля