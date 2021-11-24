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В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе - РИА Новости, 24.11.2021
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:32
2021-11-24T11:20
spacex
наса
космос - риа наука
spacex falcon 9
земля
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию.Старт состоялся в 9:21 мск. Как сообщила компания SpaceX, которой принадлежит ракета, это ее первая межпланетная миссия для НАСА. В космос отправилась уже дважды побывавшая там первая ступень Falcon 9. Ей предстоит вывести на орбиту зонд, который должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.Речь идет о небольшом околоземном астероиде Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, он не представляет опасности для нашей планеты.По расчетам НАСА, встреча DART с астероидом произойдет через 10 месяцев после старта — примерно в конце сентября будущего года. Аппарат весом 633 килограмма преднамеренно врежется в астероид на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить траекторию его движения. В НАСА подчеркивают, что не планируют уничтожать астероид, а лишь хотят проверить, можно ли воздействовать на траекторию движения космических тел, если они представляют опасность для Земли.
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spacex, наса, космос - риа наука, spacex falcon 9, земля
09:32 24.11.2021 (обновлено: 11:20 24.11.2021)
 
В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе

Ракета Falcon 9 стартовала с зондом-камикадзе для защиты Земли от астероидов

© AFP 2021 / NASA/Bill Ingalls Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DRAT на космодроме Ванденберг в Калифорнии
 Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DRAT на космодроме Ванденберг в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / NASA/Bill Ingalls
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DART стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. НАСА вело прямую трансляцию.
Старт состоялся в 9:21 мск. Как сообщила компания SpaceX, которой принадлежит ракета, это ее первая межпланетная миссия для НАСА. В космос отправилась уже дважды побывавшая там первая ступень Falcon 9. Ей предстоит вывести на орбиту зонд, который должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.
Речь идет о небольшом околоземном астероиде Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Диаметр Диморфа составляет около 150 метров, он не представляет опасности для нашей планеты.
По расчетам НАСА, встреча DART с астероидом произойдет через 10 месяцев после старта — примерно в конце сентября будущего года. Аппарат весом 633 килограмма преднамеренно врежется в астероид на скорости около 24 тысяч километров в час, чтобы изменить траекторию его движения. В НАСА подчеркивают, что не планируют уничтожать астероид, а лишь хотят проверить, можно ли воздействовать на траекторию движения космических тел, если они представляют опасность для Земли.
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