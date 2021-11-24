https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760581090.html
В Германии создадут кризисный штаб по коронавирусу
В Германии создадут кризисный штаб по коронавирусу - РИА Новости, 24.11.2021
В Германии создадут кризисный штаб по коронавирусу
Новое правительство ФРГ планирует создать постоянный кризисный штаб по ситуации с коронавирусом, заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:47
2021-11-24T17:47
2021-11-24T17:47
распространение коронавируса
в мире
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
институт роберта коха
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Новое правительство ФРГ планирует создать постоянный кризисный штаб по ситуации с коронавирусом, заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц."В развитие этих решений (действующего правительства Ангелы Меркель) федеральное правительство инициирует дополнительно, во-первых, постоянный кризисный штаб республики и федеральных земель в ведомстве канцлера. Он будет последовательно отслеживать ситуацию и анализировать реализацию договоренностей", - заявил Шольц в среду на презентации программы будущего правительства социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов.Кризисный штаб при правительстве Меркель созывали в начале пандемии, но основную роль в борьбе с ней играли другие ведомства и переговорные группы, в том числе Институт Роберта Коха, федеральное и региональные министерства здравоохранения, офисы канцлера и премьер-министров регионов. Эксперты ФРГ критиковали власти за отсутствие центрального кризисного штаба, работающего на постоянной основе.По словам Шольцы, также будет создана экспертная группа при ведомстве федерального канцлера, которая будет регулярно докладывать правительству о ситуации с развитием эпидемиологической ситуации. Шольц добавил, что новое правительство намерено продвигать кампанию вакцинации, в том числе вновь задействовать мобильные группы по вакцинации.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19, институт роберта коха
В Германии создадут кризисный штаб по коронавирусу
Шольц: новое правительство Германии планирует создать кризисный штаб по коронавирусу