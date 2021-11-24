https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760556779.html

В ЕС допустили продление COVID-ограничений на рождественские праздники

В ЕС допустили продление COVID-ограничений на рождественские праздники - РИА Новости, 24.11.2021

В ЕС допустили продление COVID-ограничений на рождественские праздники

Если ситуация с коронавирусом в Евросоюзе не улучшится, то ограничения могут быть нужны и на рождественские праздники, сказала директор Европейского центра по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:33

2021-11-24T16:33

2021-11-24T18:12

коронавирус covid-19

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евросоюз

андреа аммон

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Если ситуация с коронавирусом в Евросоюзе не улучшится, то ограничения могут быть нужны и на рождественские праздники, сказала директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон на пресс-конференции."Если ситуация не улучшится, то это может означать, что эти меры должны будут действовать и в Рождество", - сказала она.Она упомянула среди прочего такие меры, как ношение масок, уход на дистанционную работу, снижение скопления народа в общественном транспорте, сокращение числа людей, которым можно собираться вместе."В настоящее время в целом уровень вакцинации в Евросоюзе среди взрослых составляет 81%... В целом по населению - около на 65%", - сказала она.Она отметила, что многие люди хотят, чтобы вакцинация была их собственным решением, а не обязательством."Обязательная вакцинация - это не волшебная палочка. Это может быть эффективным, это может повысить уровень вакцинации, но это может и разделить тех людей, кто сейчас не вакцинирован. Многие люди хотят, чтобы это было их собственным решением, а не обязательством. Это может привести к тому, что люди еще больше будут чуждаться вакцинации. Это необходимо обдумать. Мы видели по другим вакцинам - в каких-то обстоятельствах это работает, а в каких-то - нет. Это не решение вопроса, но имеет эффект с точки зрения расширения покрытия вакцинацией", - ответила Аммон на вопрос, считает ли она возможным, чтобы правительства призывали к обязательной вакцинации.Она отметила, что в ЕС и Европейской экономической зоне вакцинировано менее 70% всего населения, это оставляет достаточно места для распространения вируса."У нас есть безопасные и эффективные вакцины, и до тех пор, пока ещё большая часть населения не будет иммунизирована, немедикаментозные меры вмешательства должны оставаться частью нашей повседневной жизни", - говорится в её заявлении.Директор ECDC считает, что всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Введение такой усиливающей дозы рекомендуется не ранее чем через шесть месяцев после завершения основной вакцинации, отметила она.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760510975.html

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коронавирус covid-19, в мире, европа, евросоюз, андреа аммон