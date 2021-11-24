16:33 24.11.2021 (обновлено: 18:12 24.11.2021)
В ЕС допустили продление COVID-ограничений на рождественские праздники
В Евросоюзе допустили продление ограничений из-за COVID-19 на рождественские праздники
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Если ситуация с коронавирусом в Евросоюзе не улучшится, то ограничения могут быть нужны и на рождественские праздники, сказала директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон на пресс-конференции.
"Если ситуация не улучшится, то это может означать, что эти меры должны будут действовать и в Рождество", - сказала она.
Она упомянула среди прочего такие меры, как ношение масок, уход на дистанционную работу, снижение скопления народа в общественном транспорте, сокращение числа людей, которым можно собираться вместе.
"В настоящее время в целом уровень вакцинации в Евросоюзе среди взрослых составляет 81%... В целом по населению - около на 65%", - сказала она.
Она отметила, что многие люди хотят, чтобы вакцинация была их собственным решением, а не обязательством.
"Обязательная вакцинация - это не волшебная палочка. Это может быть эффективным, это может повысить уровень вакцинации, но это может и разделить тех людей, кто сейчас не вакцинирован. Многие люди хотят, чтобы это было их собственным решением, а не обязательством. Это может привести к тому, что люди еще больше будут чуждаться вакцинации. Это необходимо обдумать. Мы видели по другим вакцинам - в каких-то обстоятельствах это работает, а в каких-то - нет. Это не решение вопроса, но имеет эффект с точки зрения расширения покрытия вакцинацией", - ответила Аммон на вопрос, считает ли она возможным, чтобы правительства призывали к обязательной вакцинации.
"Обязательная вакцинация - это не волшебная палочка. Это может быть эффективным, это может повысить уровень вакцинации, но это может и разделить тех людей, кто сейчас не вакцинирован. Многие люди хотят, чтобы это было их собственным решением, а не обязательством. Это может привести к тому, что люди еще больше будут чуждаться вакцинации. Это необходимо обдумать. Мы видели по другим вакцинам - в каких-то обстоятельствах это работает, а в каких-то - нет. Это не решение вопроса, но имеет эффект с точки зрения расширения покрытия вакцинацией", - ответила Аммон на вопрос, считает ли она возможным, чтобы правительства призывали к обязательной вакцинации.
Она отметила, что в ЕС и Европейской экономической зоне вакцинировано менее 70% всего населения, это оставляет достаточно места для распространения вируса.
"У нас есть безопасные и эффективные вакцины, и до тех пор, пока ещё большая часть населения не будет иммунизирована, немедикаментозные меры вмешательства должны оставаться частью нашей повседневной жизни", - говорится в её заявлении.
Директор ECDC считает, что всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Введение такой усиливающей дозы рекомендуется не ранее чем через шесть месяцев после завершения основной вакцинации, отметила она.
"У нас есть безопасные и эффективные вакцины, и до тех пор, пока ещё большая часть населения не будет иммунизирована, немедикаментозные меры вмешательства должны оставаться частью нашей повседневной жизни", - говорится в её заявлении.
Директор ECDC считает, что всем взрослым жителям Евросоюза стоит предложить и бустерные дозы вакцины. Введение такой усиливающей дозы рекомендуется не ранее чем через шесть месяцев после завершения основной вакцинации, отметила она.