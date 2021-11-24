https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760530747.html
Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно
Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:06
2021-11-24T15:06
2021-11-24T15:36
россия
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 24.11.2021 (обновлено: 15:36 24.11.2021)
Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно
Голикова: доля переболевших COVID-19 повторно составляет 0,74%