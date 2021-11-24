https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760530747.html

Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно

Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова назвала долю переболевших COVID-19 повторно

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:06

2021-11-24T15:06

2021-11-24T15:36

россия

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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