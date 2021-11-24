https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760530048.html

Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова

Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021

Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова

В целом по России не отмечается значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:04

2021-11-24T15:04

2021-11-24T15:21

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. В целом по России не отмечается значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 тысячи 200 наших граждан – это серьезная, драматичная статистика. И я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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