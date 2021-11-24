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Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова
Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021
Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова
В целом по России не отмечается значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:04
2021-11-24T15:04
2021-11-24T15:21
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. В целом по России не отмечается значительного снижения уровня смертности, большинство умерших не прошли вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 тысячи 200 наших граждан – это серьезная, драматичная статистика. И я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин
15:04 24.11.2021 (обновлено: 15:21 24.11.2021)
Большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию, заявила Голикова
Голикова: большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию