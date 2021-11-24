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В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19
В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19
Совет министров Италии в среду примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину – вводятся меры по австрийскому образцу, пишет... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:54
2021-11-24T14:12
в мире
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коронавирус covid-19
новости - туризм
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РИМ, 24 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии в среду примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину – вводятся меры по австрийскому образцу, пишет газета La Stampa.Правительство таким образом откликнулось на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну эпидемии и избежать общенационального локдауна в преддверии рождественских праздников.С другой стороны, власти намерены склонить к вакцинации более семи миллионов итальянцев, по разным причинам не прошедших эту процедуру.Положения нового декрета обсуждались на встрече представителей регионов и профильных министров, где, среди прочего, была отвергнута идея ввести ограничения для привитых при значительном ухудшении ситуации с заражениями в каждом конкретном регионе.Подобная система действует в Италии уже год и получила прозвище "светофор": предполагалось, что новые меры будут работать в регионах, которые перешли из "белой" категории через "желтую" в "оранжевую" зону.Как отмечает La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения помимо работы. Документ установит новые правила действия COVID-сертификата green pass: его вариант сроком на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.Таким образом, посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения (стадионы, музеи, театры, кино, горнолыжные курорты, бассейны, тренажерные залы, дискотеки, тематические парки и прочее), включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого super green pass, получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября, или, как пишет газета il Messaggero, через неделю.Другими положениями декрета, сообщает столичное издание, обещает стать обязательство вводить третью дозы вакцины для медработников и сотрудников учреждений для больных и престарелых, а также сокращение действия green pass с 12 до 9 месяцев.Это решение сопровождается недавним циркуляром Минздрава Италии, который разрешил применение бустерной дозы вакцины спустя пять месяцев после завершения цикла.Кроме того, на предварительных совещаниях главы ряда северных регионов, где наблюдается наиболее заметный рост заражений, призвали правительство ввести дополнительные меры контроля на границе Италии, чтобы предотвратить поступление зараженных из других стран Европы, в основном из восточной ее части. Министерские источники, отмечается il Messaggero, заявили, что подобное решение возможно только после распоряжений властей Евросоюза.В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения против 84,1% сейчас (в возрасте старше 12 лет). Как ожидается, с понедельника может начаться вакцинация детей от пяти лет.Суточный прирост заражений COVID-19 в Италии находится на отметке 10 тысяч случаев уже неделю, вернувшись к показателям начала мая. В большинстве итальянских регионов наблюдается уверенный приток пациентов палат интенсивной терапии. Этот показатель перешел к росту с конца октября.
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в мире, италия, европа, евросоюз, коронавирус covid-19, новости - туризм
13:54 24.11.2021 (обновлено: 14:12 24.11.2021)
 
В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19

Совет министров Италии примет декрет, ужесточающий ограничения для непривитых от COVID-19

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
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РИМ, 24 ноя – РИА Новости. Совет министров Италии в среду примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину – вводятся меры по австрийскому образцу, пишет газета La Stampa.
Правительство таким образом откликнулось на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну эпидемии и избежать общенационального локдауна в преддверии рождественских праздников.
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С другой стороны, власти намерены склонить к вакцинации более семи миллионов итальянцев, по разным причинам не прошедших эту процедуру.
Положения нового декрета обсуждались на встрече представителей регионов и профильных министров, где, среди прочего, была отвергнута идея ввести ограничения для привитых при значительном ухудшении ситуации с заражениями в каждом конкретном регионе.
Подобная система действует в Италии уже год и получила прозвище "светофор": предполагалось, что новые меры будут работать в регионах, которые перешли из "белой" категории через "желтую" в "оранжевую" зону.
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Как отмечает La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения помимо работы. Документ установит новые правила действия COVID-сертификата green pass: его вариант сроком на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.
Таким образом, посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения (стадионы, музеи, театры, кино, горнолыжные курорты, бассейны, тренажерные залы, дискотеки, тематические парки и прочее), включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого super green pass, получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября, или, как пишет газета il Messaggero, через неделю.
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Другими положениями декрета, сообщает столичное издание, обещает стать обязательство вводить третью дозы вакцины для медработников и сотрудников учреждений для больных и престарелых, а также сокращение действия green pass с 12 до 9 месяцев.
Это решение сопровождается недавним циркуляром Минздрава Италии, который разрешил применение бустерной дозы вакцины спустя пять месяцев после завершения цикла.
Кроме того, на предварительных совещаниях главы ряда северных регионов, где наблюдается наиболее заметный рост заражений, призвали правительство ввести дополнительные меры контроля на границе Италии, чтобы предотвратить поступление зараженных из других стран Европы, в основном из восточной ее части. Министерские источники, отмечается il Messaggero, заявили, что подобное решение возможно только после распоряжений властей Евросоюза.
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В настоящее время власти Италии поставили задачу вакцинировать 90% населения против 84,1% сейчас (в возрасте старше 12 лет). Как ожидается, с понедельника может начаться вакцинация детей от пяти лет.
Суточный прирост заражений COVID-19 в Италии находится на отметке 10 тысяч случаев уже неделю, вернувшись к показателям начала мая. В большинстве итальянских регионов наблюдается уверенный приток пациентов палат интенсивной терапии. Этот показатель перешел к росту с конца октября.
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