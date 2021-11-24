https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760494883.html

Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей

Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей - РИА Новости, 24.11.2021

Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей

Во Франции резко выросло - на 148% за неделю - число случаев заражения коронавирусом среди детей 6-10 лет, сообщает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:38

2021-11-24T12:38

2021-11-24T12:38

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Во Франции резко выросло - на 148% за неделю - число случаев заражения коронавирусом среди детей 6-10 лет, сообщает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство страны Santé publique.В настоящее время показатель заболеваемости среди детей 6-10 лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей.После каникул в начале ноября эта цифра составляла 80.Эти данные говорят об очень активном распространении COVID-19 среди детей, в то время как средний показатель заболеваемости по стране составляет 191 случаев на 100 тысяч жителей.Отмечается, что уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся средних школ также превышает средний: 208 случаев среди детей в возрасте 11-14 лет.Ранее представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно.

франция

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2021

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в мире, франция, коронавирус covid-19