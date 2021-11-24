https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760494883.html
Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей
Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей - РИА Новости, 24.11.2021
Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей
Во Франции резко выросло - на 148% за неделю - число случаев заражения коронавирусом среди детей 6-10 лет, сообщает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:38
2021-11-24T12:38
2021-11-24T12:38
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Во Франции резко выросло - на 148% за неделю - число случаев заражения коронавирусом среди детей 6-10 лет, сообщает BFM TV со ссылкой на санитарное агентство страны Santé publique.В настоящее время показатель заболеваемости среди детей 6-10 лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей.После каникул в начале ноября эта цифра составляла 80.Эти данные говорят об очень активном распространении COVID-19 среди детей, в то время как средний показатель заболеваемости по стране составляет 191 случаев на 100 тысяч жителей.Отмечается, что уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся средних школ также превышает средний: 208 случаев среди детей в возрасте 11-14 лет.Ранее представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, коронавирус covid-19
Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей
Во Франции резко выросло число случаев COVID-19 среди детей от шести до десяти лет
ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости.
Во Франции
резко выросло - на 148% за неделю - число случаев заражения коронавирусом среди детей 6-10 лет, сообщает BFM TV
со ссылкой на санитарное агентство страны Santé publique.
В настоящее время показатель заболеваемости среди детей 6-10 лет достиг 340 случаев на 100 тысяч жителей.
После каникул в начале ноября эта цифра составляла 80.
Эти данные говорят об очень активном распространении COVID-19 среди детей, в то время как средний показатель заболеваемости по стране составляет 191 случаев на 100 тысяч жителей.
Отмечается, что уровень заболеваемости коронавирусом среди учащихся средних школ также превышает средний: 208 случаев среди детей в возрасте 11-14 лет.
Ранее представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно
.