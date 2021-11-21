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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760059139.html
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса
Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:12
2021-11-21T17:12
распространение коронавируса
в мире
франция
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь."Пятая волна во Франции начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, сейчас на 100 тысяч жителей приходится 164 случая заболеваемости, в то время как в начале недели это было 100 случаев на 100 тысяч человек.Ранее представитель французского кабмина заявлял, что во Франции никакого локдауна из-за распространения коронавируса вводить не планируется.C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 7,3 миллиона, скончались свыше 118 тысяч человек.
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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:12 21.11.2021
 
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса

Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны эпидемии коронавируса

© AP Photo / Bob EdmeФармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция
Фармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Bob Edme
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь.
"Пятая волна во Франции начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.
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По его словам, сейчас на 100 тысяч жителей приходится 164 случая заболеваемости, в то время как в начале недели это было 100 случаев на 100 тысяч человек.
Ранее представитель французского кабмина заявлял, что во Франции никакого локдауна из-за распространения коронавируса вводить не планируется.
C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 7,3 миллиона, скончались свыше 118 тысяч человек.
 
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