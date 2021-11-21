https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760059139.html
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса
Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:12
2021-11-21T17:12
2021-11-21T17:12
распространение коронавируса
в мире
франция
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604726_0:253:2881:1875_1920x0_80_0_0_0c0c025e7b846a7008801685c9962765.jpg
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь."Пятая волна во Франции начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, сейчас на 100 тысяч жителей приходится 164 случая заболеваемости, в то время как в начале недели это было 100 случаев на 100 тысяч человек.Ранее представитель французского кабмина заявлял, что во Франции никакого локдауна из-за распространения коронавируса вводить не планируется.C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 7,3 миллиона, скончались свыше 118 тысяч человек.
https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604726_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3cb78d3652e2b16f9f27bc4912f42cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса
Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны эпидемии коронавируса