https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760059139.html

Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса

Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021

Власти Франции заявили о "стремительном" начале пятой волны коронавируса

Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:12

2021-11-21T17:12

2021-11-21T17:12

распространение коронавируса

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франция

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Пятая волна эпидемии коронавируса во Франции начинается стремительно, заявил в воскресенье представитель кабмина Габриэль Атталь."Пятая волна во Франции начинается стремительно. За неделю число новых случаев заражения выросло почти на 80%, в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, сейчас на 100 тысяч жителей приходится 164 случая заболеваемости, в то время как в начале недели это было 100 случаев на 100 тысяч человек.Ранее представитель французского кабмина заявлял, что во Франции никакого локдауна из-за распространения коронавируса вводить не планируется.C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 7,3 миллиона, скончались свыше 118 тысяч человек.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

франция

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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19