https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760482191.html

В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19

В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 36 682 человека после COVID-19, за все время - 8 126 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

2021-11-24T11:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 36 682 человека после COVID-19, за все время - 8 126 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 682 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 126 376", — говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 5 393 человека, в Санкт-Петербурге - 3 147, Подмосковье - 2 180.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19