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В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19
В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 36 682 человека после COVID-19, за все время - 8 126 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
2021-11-24T11:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 36 682 человека после COVID-19, за все время - 8 126 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 682 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 126 376", — говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 5 393 человека, в Санкт-Петербурге - 3 147, Подмосковье - 2 180.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19
В России за сутки выписали 36 682 человека после лечения от COVID-19