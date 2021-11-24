https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760468960.html

В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией

В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией - РИА Новости, 24.11.2021

В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией

Экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией введут в Хабаровском крае, чтобы выявлять бессимптомных заболевших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:31

2021-11-24T10:31

2021-11-24T11:05

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией введут в Хабаровском крае, чтобы выявлять бессимптомных заболевших, сообщает правительство региона.Отмечается, что в крае продолжает расти заболеваемость COVID-19: зарегистрировано 4496 новых случаев против 4090 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Охотского, зарегистрированы новые случаи заражения.Экспресс-тестирование будут проводить волонтеры из ДВГМУ. Власти отмечают, что оно не повлияет на время ожидания очереди на вакцинацию.Сейчас загруженность коек в регионе составляет 90%."Если будет продолжаться рост заболеваемости, и темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев ежесуточной заболеваемости система здравоохранения перестанет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказание плановой помощи. На лечении 12 тысяч пациентов с COVID-19", - рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.Краевой минздрав решает вопрос о перепрофилировании родильного дома №2 в Хабаровске в стационар для оказания медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Задача по развертыванию коек поставлена перед городской больницей №7 в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели решается вопрос о дополнительных койках в детском клиническом центре медицинской реабилитации "Амурский".Сегодня в крае привито 45% от 80% взрослого населения - 465 661 житель края. Полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.

https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760346403.html

https://ria.ru/20211124/zona-1760451622.html

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общество, хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус в россии