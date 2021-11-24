https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760468960.html
В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией
В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией - РИА Новости, 24.11.2021
В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией
Экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией введут в Хабаровском крае, чтобы выявлять бессимптомных заболевших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:31
2021-11-24T10:31
2021-11-24T11:05
распространение коронавируса
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хабаровский край
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией введут в Хабаровском крае, чтобы выявлять бессимптомных заболевших, сообщает правительство региона.Отмечается, что в крае продолжает расти заболеваемость COVID-19: зарегистрировано 4496 новых случаев против 4090 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Охотского, зарегистрированы новые случаи заражения.Экспресс-тестирование будут проводить волонтеры из ДВГМУ. Власти отмечают, что оно не повлияет на время ожидания очереди на вакцинацию.Сейчас загруженность коек в регионе составляет 90%."Если будет продолжаться рост заболеваемости, и темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев ежесуточной заболеваемости система здравоохранения перестанет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказание плановой помощи. На лечении 12 тысяч пациентов с COVID-19", - рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.Краевой минздрав решает вопрос о перепрофилировании родильного дома №2 в Хабаровске в стационар для оказания медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Задача по развертыванию коек поставлена перед городской больницей №7 в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели решается вопрос о дополнительных койках в детском клиническом центре медицинской реабилитации "Амурский".Сегодня в крае привито 45% от 80% взрослого населения - 465 661 житель края. Полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.
https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760346403.html
https://ria.ru/20211124/zona-1760451622.html
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общество, хабаровский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:31 24.11.2021 (обновлено: 11:05 24.11.2021)
В Хабаровском крае введут экспресс-тестирование перед вакцинацией
Экспресс-тесты на COVID-19 введут в Хабаровском крае перед вакцинацией
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости.
Экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией введут в Хабаровском крае
, чтобы выявлять бессимптомных заболевших, сообщает правительство
региона.
Отмечается, что в крае продолжает расти заболеваемость COVID-19: зарегистрировано 4496 новых случаев против 4090 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Охотского, зарегистрированы новые случаи заражения.
"На этой неделе был исторический максимум заболеваемости – 580 человек. Регион занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. В этой связи власти региона решили ввести экспресс-тестирование на COVID-19 перед вакцинацией. В регион уже поступило 90 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. По мнению участников штаба, такая мера поможет выявлять бессимптомных заболевших COVID-19", - говорится в сообщении.
Экспресс-тестирование будут проводить волонтеры из ДВГМУ. Власти отмечают, что оно не повлияет на время ожидания очереди на вакцинацию.
Сейчас загруженность коек в регионе составляет 90%.
"Если будет продолжаться рост заболеваемости, и темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев ежесуточной заболеваемости система здравоохранения перестанет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказание плановой помощи. На лечении 12 тысяч пациентов с COVID-19", - рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.
Краевой минздрав решает вопрос о перепрофилировании родильного дома №2 в Хабаровске в стационар для оказания медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Задача по развертыванию коек поставлена перед городской больницей №7 в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели решается вопрос о дополнительных койках в детском клиническом центре медицинской реабилитации "Амурский".
Сегодня в крае привито 45% от 80% взрослого населения - 465 661 житель края. Полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.