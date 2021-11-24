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Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации
Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021
Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации
По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:06
2021-11-24T09:06
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы фирмы.Ранее Белый дом сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от COVID-19 не позднее 4 января 2022 года. Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие этого правила.По меньшей мере 600 сотрудников компании в коллективном письме попросили руководство компании отменить требование пройти вакцинацию и выдвинуть другое, более "инклюзивное." В письме работников Google также призывают "выступить против требования" и не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.По данным телеканала, Google потребовала у более 150 тысяч сотрудников к 3 декабря предоставить информацию о том, привились они или нет.Согласно Ракову, сотрудники могут отказаться от вакцинации по причинам религиозных верований или медицинских обстоятельств, разрешение не прививаться будет предоставляться работникам в индивидуальном порядке.
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в мире, общество, сша, google, здоровье - общество, коронавирус covid-19
09:06 24.11.2021
 
Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации

Сотни сотрудников Google подписали письмо против обязательной вакцинации от COVID-19

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы фирмы.
Ранее Белый дом сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от COVID-19 не позднее 4 января 2022 года. Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие этого правила.
По меньшей мере 600 сотрудников компании в коллективном письме попросили руководство компании отменить требование пройти вакцинацию и выдвинуть другое, более "инклюзивное." В письме работников Google также призывают "выступить против требования" и не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.
По данным телеканала, Google потребовала у более 150 тысяч сотрудников к 3 декабря предоставить информацию о том, привились они или нет.
"Вакцины – ключ к нашей способности обеспечить безопасное возвращение в офисы для всех и свести к минимуму распространение COVID-19 в наших сообществах", - приводит CNBC слова из письма вице-президента Google по вопросам безопасности Криса Ракова.
Согласно Ракову, сотрудники могут отказаться от вакцинации по причинам религиозных верований или медицинских обстоятельств, разрешение не прививаться будет предоставляться работникам в индивидуальном порядке.
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 в Кузбасской клинической больнице имени М. Подгорбунского в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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