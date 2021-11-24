https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760457414.html

Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации

Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

Cотрудники Google выступили против обязательной вакцинации

По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:06

2021-11-24T09:06

2021-11-24T09:06

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы фирмы.Ранее Белый дом сообщил, что управление по охране труда (OSHA, входит в состав минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от COVID-19 не позднее 4 января 2022 года. Апелляционный суд пятого округа в США постановил приостановить действие этого правила.По меньшей мере 600 сотрудников компании в коллективном письме попросили руководство компании отменить требование пройти вакцинацию и выдвинуть другое, более "инклюзивное." В письме работников Google также призывают "выступить против требования" и не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.По данным телеканала, Google потребовала у более 150 тысяч сотрудников к 3 декабря предоставить информацию о том, привились они или нет.Согласно Ракову, сотрудники могут отказаться от вакцинации по причинам религиозных верований или медицинских обстоятельств, разрешение не прививаться будет предоставляться работникам в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20211124/zona-1760451622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сша, google, здоровье - общество, коронавирус covid-19