https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html

Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям

Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям - РИА Новости, 24.11.2021

Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых "волн", написал в своем... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:16

2021-11-24T08:16

2021-11-24T11:15

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых "волн", написал в своем Telegram-канале главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.Он отметил, что сейчас идёт настоящая война и ежедневно умирает больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом. Главврач подчеркнул, что прививки - это единственное спасение.Он призвал тех, кто не верит в серьёзность происходящего, прийти в больницы, в "красные зоны" и увидеть своими глазами, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, и послушать истории пациентов, которые не поверили врачам."Я уверен, что после посещения наших "красных зон" вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла", - добавил Проценко.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211124/zona-1760451622.html

https://ria.ru/20211115/bolnitsy-1759157109.html

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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, коронавирус в россии