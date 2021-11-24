08:16 24.11.2021 (обновлено: 11:15 24.11.2021)
Проценко объяснил смысл письма врачей к антиваксерам-знаменитостям
Проценко: пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых "волн", написал в своем Telegram-канале главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Он отметил, что сейчас идёт настоящая война и ежедневно умирает больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с вирусом. Главврач подчеркнул, что прививки - это единственное спасение.
"Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой,… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо", - написал Проценко.
Он призвал тех, кто не верит в серьёзность происходящего, прийти в больницы, в "красные зоны" и увидеть своими глазами, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, и послушать истории пациентов, которые не поверили врачам.
"Я уверен, что после посещения наших "красных зон" вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла", - добавил Проценко.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.