https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760450029.html
Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России
Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России - РИА Новости, 24.11.2021
Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России
Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 в России. Об этом... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T04:06
2021-11-24T04:06
2021-11-24T10:03
распространение коронавируса
общество
технологии
promobot
илон маск
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.При этом разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них — GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием "градиентный бустинг".Чтобы модель давала более точный ответ, специалисты подняли вероятностный порог и установили дополнительные настройки — расширили выборку данных и сузили запрос до определенного значения.Вероятность прогноза оценивается в 93 процента. Как пояснили в Promobot, это наиболее точно соотносится с контекстом события, но предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее и пик может наступить на несколько дней раньше.Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший в Европе производитель автономных сервисных роботов, которые трудятся в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.
https://ria.ru/20211123/popova-1760391944.html
https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760323596.html
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общество, технологии, promobot, илон маск, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:06 24.11.2021 (обновлено: 10:03 24.11.2021)
Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России
Нейросеть Promobot спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 на конец декабря