Крымчанку не пустили в финал конкурса красоты "Мисс Земля"
Модель из Крыма рассказала, из-за чего ее не пустили в финал конкурса красоты "Мисс Земля"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Российская модель, крымчанка Юлия Павликова заявила, что ее исключили из топ-финалистов международного конкурса красоты "Мисс Земля", который ежегодно проходит на Филиппинах под эгидой ООН, из-за крымской прописки.
Конкурс в этом году прошел в онлайн-формате. Его победителем стала представительница Белиза (Центральная Америка).
"На протяжении двух месяцев регулярно публиковался рейтинг участниц, в котором я стабильно держала лидерство на 5-11 строчке из 89 участниц со всего мира. Но в итоге, в число топ-20 финалисток конкурса меня не включили. Организаторы комментировать ситуацию отказываются. Но реальная причина мне известна – это крымская прописка. Я стала жертвой политических игр", - сказала РИА Новости Павликова.
Модель подчеркнула, что таким образом организаторы конкурса хотели избежать политического скандала.
"На конкурсе я представляла Болгарию, откуда родом мой отец, но родилась и выросла я в Крыму. Именно этот факт хотели утаить организаторы, присылая мне сообщения с просьбой̆ не упоминать о Крыме и удалить все публикации, чего, естественно, я делать не стала. Мне изначально организаторы дали понять, что если представлять Крым, то шансы на победу крайне низки", - подчеркнула Павликова.
Павликова отметила, что готовилась к конкурсу два месяца и выполнила абсолютно все задания, вплоть до последнего, которое сделали только две участницы.
"Я считаю, что это жестокая дискриминация и необъективная оценка организаторов. Недопустимо политизировать конкурс, который, тем более, главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды", - сказала модель.
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