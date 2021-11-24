https://ria.ru/20211124/konkurs-1760570379.html

Крымчанку не пустили в финал конкурса красоты "Мисс Земля"

Крымчанку не пустили в финал конкурса красоты "Мисс Земля" - РИА Новости, 24.11.2021

Крымчанку не пустили в финал конкурса красоты "Мисс Земля"

Российская модель, крымчанка Юлия Павликова заявила, что ее исключили из топ-финалистов международного конкурса красоты "Мисс Земля", который ежегодно проходит... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:09

2021-11-24T17:09

2021-11-24T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Российская модель, крымчанка Юлия Павликова заявила, что ее исключили из топ-финалистов международного конкурса красоты "Мисс Земля", который ежегодно проходит на Филиппинах под эгидой ООН, из-за крымской прописки.Конкурс в этом году прошел в онлайн-формате. Его победителем стала представительница Белиза (Центральная Америка).Модель подчеркнула, что таким образом организаторы конкурса хотели избежать политического скандала."На конкурсе я представляла Болгарию, откуда родом мой отец, но родилась и выросла я в Крыму. Именно этот факт хотели утаить организаторы, присылая мне сообщения с просьбой̆ не упоминать о Крыме и удалить все публикации, чего, естественно, я делать не стала. Мне изначально организаторы дали понять, что если представлять Крым, то шансы на победу крайне низки", - подчеркнула Павликова.Павликова отметила, что готовилась к конкурсу два месяца и выполнила абсолютно все задания, вплоть до последнего, которое сделали только две участницы."Я считаю, что это жестокая дискриминация и необъективная оценка организаторов. Недопустимо политизировать конкурс, который, тем более, главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды", - сказала модель.

https://ria.ru/20211115/krasota-1759046563.html

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в мире, филиппины, болгария, оон, республика крым